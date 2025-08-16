«Потому что нерусский»: Дмитриев о встрече с пугливым медвежонком на Аляске

«Потому что нерусский»: Дмитриев о встрече с пугливым медвежонком на Аляске Дмитриев рассказал, что напугал медвежонка на Аляске

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что перед саммитом президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске встретил медведицу с детенышем. В беседе с Life.ru он отметил, что малыш испугался, «потому что нерусский».

Это он нас испугался, потому что нерусский. Но рядом была мама, — сказал Дмитриев.

Глава фонда прямых инвестиций счел, что встреча с медведем могла быть хорошим знаком. Хищник разгуливал рядом с российской делегацией в нескольких десятках метров.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя попытки заблудившегося лося проникнуть на военную базу Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где состоится встреча президентов, вспомнила об украинском президенте Владимире Зеленском. Она пошутила, что глава государства очень хочет попасть на переговоры.

Путин, прилетев на Аляску, присоединился к Трампу в его президентском лимузине. Главы государств покинули взлетную полосу аэропорта и направились на встречу на военной базе. Журналисты утверждают, что этот жест был необычен. Они напомнили, что когда Трамп захотел, чтобы северокорейский лидер Ким Чен Ын присоединился к нему в машине во время их встречи в Сингапуре в 2018 году, помощники отговорили его от этой идеи.