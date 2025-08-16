Запорожье, Сумы, Херсон: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 16 августа

Российские военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на разных фронтах СВО. Какие последние новости выходили сегодня, 16 августа 2025 года, что сейчас происходит у Запорожья, Орехово, Удачного, Покровска, Часова Яра, Красного Лимана, Херсона, Харькова, Сум?

WarGonzo

«Запорожский фронт. В южной части Степногорска продолжаются ожесточенные бои: ВСУ контратакуют, ВС РФ удерживают инициативу. Фиксируется расширение зоны контроля российских войск в Малой Токмачке. Донецкий фронт. Минобороны РФ сообщило об освобождении села Александроград на Южно-Донецком направлении. Появляется информация, что ВС РФ ведут бои на подступах к селу Вороное Днепропетровской области. На Покровском направлении сообщается о тактических успехах ВС РФ в районе шахты им. Стаханова к востоку от Мирнограда. Продолжаются бои в районе Удачного, Леонтовичей и Троянды. Сообщается, что обстановка на северном охвате стабилизируется: ВС РФ закрепляются на занятых ранее позициях и отбиваются от контратак ВСУ. На Константиновском направлении продолжаются бои в районе Катериновки, Клебан-Быка и Александро-Шультино, противник контратакует в районе Щербиновки», — отметили авторы канала.

По их словам, на Краснолиманском направлении поступают сведения о тактических успехах ВС РФ в районе населенных пунктов Среднее и Шандриголово, существенных изменений в ЛБС не фиксируется.

«Харьковское направление. На Волчанском участке войска РФ атакуют противника при помощи ФАБов в районе Амбарного. На Купянском направлении, по сведениям отдельных источников, войска РФ начинают сражения за Петропавловку восточнее Купянска. На западном фланге продолжаются бои под Соболевкой. Сумское направление. Сообщается о тяжелых боях по линии Новоконстантиновка — Варачино — Юнаковка», — добавил WarGonzo.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Два майора»

«На Сумском направлении наши ведут тяжелые бои в Юнаковке. Противник предпринял две безуспешные атаки с применением бронетехники (сожжена) в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и Алексеевки. На Харьковском направлении — ожесточенные бои в лесу у Синельниково и в Волчанске на левом берегу р. Волчья. ВСУ активных действий не предпринимали и накапливают резервы для новых контратак», — отметили авторы канала.

По их данным, севернее Покровска (Красноармейска) ВС России продвинулись в направлении Родинского и штурмуют застройку на северной и северо-восточной окраинах города.

«На Южно-Донецком направлении ГрВ „Восток“ освободила н. п. Александроград ДНР. Бойцы 36-й гвардейской бригады взяли очередной узел обороны противника, уничтожив до роты живой силы ВСУ в боях за населенный пункт и прилегающие лесополосы. На Запорожском фронте на Ореховском направлении в районе Новоданиловки продолжаются позиционные бои. В районе Малой Токмачки подразделения ВС РФ расширили подконтрольную территорию в юго-восточной части села. Идут активные бои в районе Нестерянки и Плавнях. В Степногорске ВС РФ улучшили тактическое положение и продолжают попытки закрепиться в 3-м микрорайоне. В Херсонской области в Алешках обстрел противником жилого сектора привел к ранению женщины 1963 года рождения и мужчины 1966 года рождения. Прифронтовые села под ударами ВСУ. Наши утюжат правый берег р. Днепр. В островной зоне нашим окапываться на островах не удается (вода близко от поверхности грунта). Враг постоянно пытается направлять ДРГ и малые группы, ведет разведку боем», — добавили «Два майора».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Дневник десантника»

«Северское направление. В Серебрянском лесничестве (Кременские леса) продолжаем работу по ослаблению позиций ВСУ. Линия боев приблизилась вплотную к границам Северска со стороны Серебрянки и Верхнекаменского. Сумское направление. У Теткино линия фронта без изменений. В тыловых же районах, наоборот, увеличивается активность вражеских войск, ВСУ ведут переброску нацбатов и дополнительных резервов из числа 24-й, 158-й и 47-й бригад», — отметили авторы канала.

По их словам, на Харьковском направлении в лесу возле Синельниково армия Украины пытается контратаковать силами прибывших подкреплений.

«На левом берегу р. Волчья наши подразделения, отразив одну контратаку ВСУ, продвинулись еще на 200 м и заняли два технических здания. Есть продвижение в направлении н. п. Тихого. В районе Славянска нанесен удар по логистическому узлу, энергетической инфраструктуре. На Карантинном острове в Херсонской области ВС РФ уничтожают базы ВСУ», — добавил «Дневник десантника».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

