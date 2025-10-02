Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 11:44

Котлино, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 октября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Виктор Антонюк/ РИА Новости

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 2 октября? Что происходит у Волчанска, Вербового, Владимировки, Дроновки, Заречного, Купянска, Константиновки, Клебан-Быка, Купянска, Котлино, Липцев, Малиновки, Мирнограда, Новоивановки, Новониколаевки, Новоселовки, Новогригоровки, Октябрьского, Панковки, Переездного, Покровска, Северска, Успеновки, Удачного, Харькова, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком направлении войска РФ продолжают расширять плацдарм. Также отмечаются тактические успехи в районе Новогригоровки.

«На Покровском направлении ВС РФ наступают в районе Удачного и Котлино. Севернее, на Добропольском участке есть успехи восточнее Шахово. По сведениям источников, войска РФ держат под контролем Панковку. Идут тяжелые бои в районе села Новое Шахово, сообщается о продвижении ВС РФ в лесополосах у Владимировки. На Константиновском направлении войска РФ зачистили северную окраину Клебан-Быка и продвигаются севернее, к водохранилищу. На Краснолиманском направлении продолжаются бои у Новоселовки и Дробышево. ВС РФ продвигаются в северной части Ямполя, наступают в районе Дроновки, расширяют зону контроля у Северска Малого в сторону Северска. Южнее войска РФ закрепляются на новых позициях к западу от Выемки и усиливают давление на оборону противника на данном участке. Харьковский фронт. ВС РФ активно наступают в районе Боровской Андреевки. В Купянске продолжаются тяжелые бои», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Два майора»

На Харьковском направлении в лесу западнее Синельниково ВС России продолжают продавливать оборону ВСУ, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На левобережье Волчанска группировка войск „Север“ с тяжелыми боями расширяет плацдарм. На Краснолиманском направлении ВС России расширяют зону контроля севернее Ямполя, что является последствием успехов наших в населенном пункте Кировск (Заречное). На Северском направлении ВС РФ наступают на Дроновку, а также ведут бои у границ Званого. Покровск (Красноармейск) ВС России ровняют ФАБами и артиллерией. На Днепропетровском направлении подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Вербовое», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Северском направлении ВС РФ развивают наступление на Дроновку, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Купянское направление. Южный участок у Боровой. В районе Боровской Андреевки продолжаем наступать от Зеленого Гая. По самой Боровской Андреевке работают операторы БПЛА ВС РФ. Северское направление. Северный участок. Контроль микрорайона Северск Малый нашими войсками. Теперь развивать будем наступления отсюда на Дроновку. В Северске бойцы ВС РФ продолжают продвижение на северном и южном охвате города. Южный участок. В ходе боев мы продвинулись западнее населенного пункта Выемка и закрепились. Дружковское направление. От Русина Яра и севернее ВС РФ улучшают положение. На рубеже Владимировка — Артемовка ведем наступление. Давим противника на Октябрьское. ВКС РФ поддерживает штурмовые группы и наносит удары по ближнему тылу ВСУ», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Удары по Украине сегодня, 2 октября: результаты атак, что в Киеве и Одессе

Магнитные бури сегодня, 2 октября: что завтра, боли, гипертонический криз

Донбасс, конфликт с Рудковской, аборт: как живет ведущая Маша Малиновская

ВС РФ
ВСУ
новости
сводки
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У женщины резко выросла грудь на три размера из-за опасного диагноза
Стало известно, как «Цифровая стройка» повлияет на расходы россиян
Простой ужин в немецком стиле: густой картофельный суп
Школьник просидел всю ночь в холодной яме и попал в больницу
Адвокат назвал иск против Пугачевой необоснованным
В РПЦ раскрыли, с кем на самом деле «беседует» Навроцкий в загробном мире
В Минобороны России сообщили о поражении важных целей на Украине
Джамшут из «Наша Russia» будет учить актерскому мастерству в Дубае
Стоматолог перечислила тревожные причины кровоточивости десен
Жительница Финляндии отправилась под суд из-за перекормленного лабрадора
Глава Свердловской области Паслер нашел замену арестованному Чемезову
«Это клевета»: Дочь Талызиной прокомментировала скандал с наследством отца
В Кремле раскрыли, о чем на самом деле говорят итоги выборов в Молдавии
Кинолог оценил идею запретить содержание собак опасных пород в квартирах
Песков оценил позицию Санду по российским войскам в Приднестровье
Стала известна причина смерти главреда «Вечерней Москвы»
В Кремле сообщили, что Трамп до сих пор не дал ответ по ДСНВ
В Кремле высказались о бензиновом ажиотаже в России
В Кремле ответили на сообщения о передаче Украине данных для ударов по РФ
Песков заявил, что РФ должным образом ответит на передачу ВСУ Tomahawk
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный
Общество

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.