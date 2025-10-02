Котлино, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 октября

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 2 октября? Что происходит у Волчанска, Вербового, Владимировки, Дроновки, Заречного, Купянска, Константиновки, Клебан-Быка, Купянска, Котлино, Липцев, Малиновки, Мирнограда, Новоивановки, Новониколаевки, Новоселовки, Новогригоровки, Октябрьского, Панковки, Переездного, Покровска, Северска, Успеновки, Удачного, Харькова, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком направлении войска РФ продолжают расширять плацдарм. Также отмечаются тактические успехи в районе Новогригоровки.

«На Покровском направлении ВС РФ наступают в районе Удачного и Котлино. Севернее, на Добропольском участке есть успехи восточнее Шахово. По сведениям источников, войска РФ держат под контролем Панковку. Идут тяжелые бои в районе села Новое Шахово, сообщается о продвижении ВС РФ в лесополосах у Владимировки. На Константиновском направлении войска РФ зачистили северную окраину Клебан-Быка и продвигаются севернее, к водохранилищу. На Краснолиманском направлении продолжаются бои у Новоселовки и Дробышево. ВС РФ продвигаются в северной части Ямполя, наступают в районе Дроновки, расширяют зону контроля у Северска Малого в сторону Северска. Южнее войска РФ закрепляются на новых позициях к западу от Выемки и усиливают давление на оборону противника на данном участке. Харьковский фронт. ВС РФ активно наступают в районе Боровской Андреевки. В Купянске продолжаются тяжелые бои», — говорится в публикации.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Два майора»

На Харьковском направлении в лесу западнее Синельниково ВС России продолжают продавливать оборону ВСУ, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На левобережье Волчанска группировка войск „Север“ с тяжелыми боями расширяет плацдарм. На Краснолиманском направлении ВС России расширяют зону контроля севернее Ямполя, что является последствием успехов наших в населенном пункте Кировск (Заречное). На Северском направлении ВС РФ наступают на Дроновку, а также ведут бои у границ Званого. Покровск (Красноармейск) ВС России ровняют ФАБами и артиллерией. На Днепропетровском направлении подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Вербовое», — отмечают военкоры.

«Дневник десантника»

На Северском направлении ВС РФ развивают наступление на Дроновку, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Купянское направление. Южный участок у Боровой. В районе Боровской Андреевки продолжаем наступать от Зеленого Гая. По самой Боровской Андреевке работают операторы БПЛА ВС РФ. Северское направление. Северный участок. Контроль микрорайона Северск Малый нашими войсками. Теперь развивать будем наступления отсюда на Дроновку. В Северске бойцы ВС РФ продолжают продвижение на северном и южном охвате города. Южный участок. В ходе боев мы продвинулись западнее населенного пункта Выемка и закрепились. Дружковское направление. От Русина Яра и севернее ВС РФ улучшают положение. На рубеже Владимировка — Артемовка ведем наступление. Давим противника на Октябрьское. ВКС РФ поддерживает штурмовые группы и наносит удары по ближнему тылу ВСУ», — сообщили военкоры.

