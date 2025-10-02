Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 октября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 2 октября?

Минувшей ночью система ПВО России нейтрализовала 85 украинских дронов, которые пытались атаковать регионы страны, сообщило Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников — 38 аппаратов — сбили над Воронежской областью. Также 13 дронов уничтожили над Крымом, 11 — над Белгородской областью. 10 беспилотников перехватили над Саратовской областью, семь — над Ростовской, четыре — над Волгоградской. Еще два дрона сбили над Пензенской областью.

Более десяти беспилотных летательных аппаратов обнаружены и уничтожены в двух районах Воронежской области в ночь на 2 октября, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Системы ПВО оперативно среагировали на воздушную угрозу, не допустив повреждения критической инфраструктуры и жилых зданий.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Также силы ПВО уничтожили БПЛА в Верхнедонском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Верхнедонском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь.

Также ночью в четверг в Волгоградской области силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов. В рабочем поселке Елань повреждены частный дом и хозяйственные постройки, однако пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе зафиксировано возгорание сухой растительности, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами. В рабочем поселке Елань повреждены частное домовладение и прилегающие хозпостройки. Пострадавших нет», — проинформировал он, его слова приводит пресс-служба администрации региона.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 1 октября украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на четыре региона России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 20 дронов.

Больше всего воздушных целей — по восемь — было уничтожено над Белгородской и Ростовской областями. Силы ПВО сбили три беспилотника над Саратовской и один над Воронежской областями.

По данным военного ведомства, два БПЛА противника были подавлены над Белгородчиной накануне вечером.

Также противник атаковал Новую Каховку в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, украинский дрон «Баба-яга» влетел в автомобиль главы Совета депутатов города Владимира Леонтьева.

«Владимир Павлович Леонтьев скончался в больнице от полученных ранений. Врачи боролись до последнего, но спасти его не удалось. <…> Погиб настоящий патриот, горячо любивший Россию и Херсонщину. Один из первых сторонников „Единой России“ в области», — написал Сальдо в Telegram-канале.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В ночь на 1 октября средства ПВО работали в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах Ростовской области, заявил глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, обошлось без пострадавших.

«Из-за падения БПЛА на территории промобъекта в Верхнедонском районе загорелись кровля здания и трава в поле. Огонь потушили прибывшие дежурные расчеты. Люди не пострадали», — написал губернатор в Telegram-канале.

Из-за атак противника без света временно остались несколько поселков Верхнедонского и Шолоховского районов, добавил Слюсарь. Подачу электричества в населенные пункты обеспечили по резервной схеме.

