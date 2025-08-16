Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 11:02

«Лучше, чем прекращение огня»: раскрыто послание Трампа Зеленскому

Трамп: мирная сделка по Украине лучше временного прекращения огня

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске Фото: Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин выступают за всеобъемлющее мирное соглашение по Украине, а не временное прекращение огня, заявил в соцсети Х журналист американского портала Axios Барак Равид. По его словам, такую позицию обозначил сам глава Белого дома во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза.

Быстрое [заключение] мирной сделки лучше, чем прекращение огня, — подчеркнул республиканец.

Ранее Зеленский сообщил, что встретится с американским лидером в Вашингтоне в понедельник, 18 августа. Он поблагодарил Трампа за приглашение, однако другие подробности раскрывать не стал. Зеленский также отметил, что Украина подтверждает готовность работать максимально продуктивно ради мира.

До этого стало известно, что послы 27 стран Евросоюза собрались в Брюсселе на экстренную встречу. По сведениям дипломатического источника, они будут обсуждать результаты саммита США и России на Аляске, о которых европейским лидерам рассказал Трамп.

Дональд Трамп
Украина
Владимир Путин
мирное соглашение
