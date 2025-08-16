Трамп назвал настоящего виновника сближения России с Китаем

Россия и Китай сблизились из-за политики Вашингтона при бывшем президенте Джо Байдене, заявил действующий американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. Он также отметил, что в годы его пребывания в Белом доме такого развития событий удалось избежать.

Трамп объяснил, что Россия и Китай обладают несопоставимыми ресурсами: у первой обширные территории, а у второго — многочисленное население. По его мнению, именно поэтому сближение двух стран является крайне опасным сценарием. Глава Белого дома также усомнился в прочности союза Москвы и Пекина, указав на «естественные противоречия» между странами.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай оформляют новый миропорядок, а не создают его. По словам главы государства, он появляется естественным образом.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас до этого выразила опасения из-за укрепления сотрудничества между Россией и Китаем на фоне вооруженного противостояния на Украине. Она утверждает, что такой союз является «величайшим вызовом современности» для всего мира. С особой настороженностью она восприняла заявления Москвы и Пекина о намерениях возглавить самые масштабные перемены за целое столетие.