На Аляске готовят необычный подарок для Путина и Трампа Жительница Аляски подарит Путину и Трампу изделия из меха в память о переговорах

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут получить декоративные меховые покрывала с символикой обоих государств в честь состоявшегося на Аляске саммита, заявила ТАСС жительница Анкориджа Малина Хаузингер, совладелица сети меховых магазинов. Она задумала создать особые сувениры для политиков.

На нем, вероятно, будет надпись «Саммит-2025» или «Аляска-2025». Оно будет довольно большим, может быть, четыре на шесть футов (1,2 м на 1,8 м. — NEWS.ru), — сказала собеседница.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио отметил, что хотя России и Штатам предстоит преодолеть значительные разногласия, встреча на Аляске позволила добиться определенного прогресса. Отвечая на вопрос о влиянии переговоров на украинское урегулирование, американский дипломат подчеркнул, что именно эта проблема стала ключевой темой саммита.

До этого сенатор Андрей Климов охарактеризовал итоги переговоров как победу разума. Сенатор напомнил, что российская сторона выступала с подобными инициативами еще с 2021 года. Он сослался на слова Владимира Путина о том, что при администрации Трампа украинского кризиса можно было избежать.