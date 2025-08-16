Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Переговоры Путина и Трампа назвали победой здравого смысла

Сенатор Климов: переговоры Путина и Трампа являются победой здравого смысла

Итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске являются победой здравого смысла, заявил в беседе с РИА Новости председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. По его словам, Москва призывала к этому еще с 2021 года.

Здесь, в этой ситуации, мне кажется, правильнее говорить о победе здравого смысла. Причем победе здравого смысла, к которому Москва призывала еще с 2021 года. Но тогда у власти был [экс-президент США Джо] Байден, — отметил сенатор.

Он напомнил о словах российского лидера, который подчеркнул, что если бы вместо Байдена в те времена главой Белого дома был бы Трамп, то украинского кризиса удалось бы избежать. Климов добавил, что в рамках переговоров в Анкоридже «это было сказано буквально на весь мир».

Ранее сообщалось, что Трамп созвонился с украинским президентом Владимиром Зеленским сразу же после встречи с российским лидером. Как уточнили в Белом доме, разговор был продолжительный. В настоящее время республиканец проводит беседы с коллегами по НАТО.

До этого помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что тема проведения трехстороннего саммита президентов РФ, США и Украины пока не затрагивалась. Он объяснил, что после анализа итогов переговоров на Аляске будет решаться вопрос о последующих контактах между Москвой и Вашингтоном.

