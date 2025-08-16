Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске

«Без предварительных условий»: Медведев о прошедших переговорах на Аляске

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске доказала, что переговоры возможны без предварительных условий, заявил в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, одновременно с этим Москва продолжает проведение специальной военной операции на Украине.

Встреча доказала, что переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением СВО, — подчеркнул он.

По мнению политика, на саммите в Анкоридже был восстановлен полноценный механизм встреч между Москвой и Вашингтоном на высшем уровне — без ультиматумов и угроз. При этом обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении боевых действий на Киев и Европу, резюмировал Медведев.

Ранее председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что итоги переговоров Путина и Трампа на Аляске являются победой здравого смысла. Он уточнил, что Москва призывала к этому еще с 2021 года, но тогда у власти был экс-президент США Джо Байден.