В Госдуме объяснили, почему россиянам не нужны новые бомбоубежища Депутат Журавлев посоветовал россиянам укрываться от БПЛА в подъездах

Строительство новых бомбоубежищ в России не требуется, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в комментарии NEWS.ru. По его словам, от БПЛА можно укрыться в подвалах и подъездах.

Уверен, что точно нет смысла строить новые — их достаточно, а для того, чтобы защититься от вражеских дронов, которые нам все-таки досаждают, можно элементарно выйти в подъезд или спуститься в подвал, — подчеркнул депутат.

Журавлев добавил, что в стране достаточно бомбоубежищ — забетонированных и оборудованных 16 500 укрытий. Парламентарий признал, что некоторые из них находятся в неудовлетворительном состоянии.

Депутат уточнил, что ответственность за восстановление бомбоубежищ лежит на местных властях. Именно они должны очищать и ремонтировать такие объекты, чтобы привести их в пригодное для использования состояние.

У нас что, массированные авианалеты на российские города, как в Великую Отечественную, и граждане вынуждены бегать в поисках места, в котором можно от них укрыться? — задался вопросом Журавлев.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что пенсионерка погибла в результате атаки беспилотника ВСУ на деревню Сухую Рыльского района. По его словам, БПЛА ударил по частному дому.