Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 20:23

В Госдуме объяснили, почему россиянам не нужны новые бомбоубежища

Депутат Журавлев посоветовал россиянам укрываться от БПЛА в подъездах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Строительство новых бомбоубежищ в России не требуется, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в комментарии NEWS.ru. По его словам, от БПЛА можно укрыться в подвалах и подъездах.

Уверен, что точно нет смысла строить новые — их достаточно, а для того, чтобы защититься от вражеских дронов, которые нам все-таки досаждают, можно элементарно выйти в подъезд или спуститься в подвал, — подчеркнул депутат.

Журавлев добавил, что в стране достаточно бомбоубежищ — забетонированных и оборудованных 16 500 укрытий. Парламентарий признал, что некоторые из них находятся в неудовлетворительном состоянии.

Депутат уточнил, что ответственность за восстановление бомбоубежищ лежит на местных властях. Именно они должны очищать и ремонтировать такие объекты, чтобы привести их в пригодное для использования состояние.

У нас что, массированные авианалеты на российские города, как в Великую Отечественную, и граждане вынуждены бегать в поисках места, в котором можно от них укрыться? — задался вопросом Журавлев.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что пенсионерка погибла в результате атаки беспилотника ВСУ на деревню Сухую Рыльского района. По его словам, БПЛА ударил по частному дому.

Алексей Журавлев
БПЛА
Госдума
беспилотники
бомбоубежища
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главу наркобанды принудительно депортируют в Россию
«Наступление северной клешни»: военкор раскрыл обстановку в Красноармейске
Матвиенко доложила Путину об одной инициативе по юным спортсменам России
Более 300 человек участвуют в ликвидации последствий взрыва в Саратове
Бывшего тамбовского губернатора арестовали по делу о взятке в 84 млн рублей
В Приморье рыбаки выловили тропического «единорога» и попали на видео
В ООН раскритиковали ВСУ из-за атак дронов по регионам России
Странного медвежонка необычного цвета сняли на видео
На Западе раскрыли, как Трамп может принудить Украину сдаться
«Русский каток», бойня в Покровске: ситуация на фронтах СВО вечером 25 июля
Изнасилование веткой и труп младенца в отеле: дикие ЧП за неделю
Сбои Starlink, наркотики, война с Трампом. Что происходит с Илоном Маском
В Госдуме объяснили, почему россиянам не нужны новые бомбоубежища
Никто не верит, что это крыжовник — варенье выглядит как изумруд
Куда сходить в Москве в выходные 26-27 июля: день ВМФ, шахматы и орган
В Индии глава нефтяной компании решился на неожиданный шаг из-за санкций ЕС
Раскрываем идеальный рецепт холодного свекольника!
Залужный предсказал ад: сколько еще продлится СВО, что останется от Украины
Раскрыт заказчик теракта в «Алых парусах»
Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.