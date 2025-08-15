Появились первые кадры после взрыва на пороховом заводе под Рязанью Столб огня попал на видео после взрыва на заводе «Эластик» под Рязанью

В Сети появились кадры, сделанные через несколько минут после взрыва на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области. На видео попал мощный столб пламени, взметнувшийся над предприятием, а также густой дым. По дорожке бегут несколько человек, которые пытаются спастись от пожара.

Взрыв на предприятии прогремел утром 15 августа. Предварительной причиной ЧП называют детонацию боеприпаса. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть людей. Погибли пять человек, еще не менее 100 человек пострадали.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что взрыв произошел из-за разгильдяйства. По его словам, ответственность за инцидент лежит на руководстве завода, включая директора и заместителей, которые не обеспечили должный контроль за соблюдением техники безопасности.

Позже губернатор региона Павел Малков сообщил о введении в Шиловском районе режима ЧС муниципального уровня. По последним данным, в результате происшествия пять человек погибли и более 100 получили различные травмы.