Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 22:31

Трамп озвучил, какой встречи он ждет после переговоров с Путиным

Трамп заявил, что надеется на будущие переговоры Путина и Зеленского

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на возможность переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и украинским главой Владимиром Зеленским. Хозяин Белого дома не исключил своего участия в этом процессе в качестве посредника.

Выступая перед журналистами, Трамп подчеркнул важность диалога между Россией и Украиной. По его словам, эти переговоры способствуют стабилизации ситуации в регионе.

Мы готовы оказать содействие, если обе стороны проявят заинтересованность. Я считаю, что переговоры между Путиным и Зеленским были бы очень полезны. США могут помочь организовать эту встречу, если понадобится, — заявил американский президент.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске для двустороннего саммита. Лидеры поприветствовали друг друга, обменялись короткими репликами и направились на переговоры по красной дорожке. Саммит начнется в 22:30 по московскому времени. Как информировал ряд источников, переговоры могут быть короткими, но затронут важные двусторонние вопросы и международные проблемы. Вместе с политиками на мероприятие прибыли сильные делегации, в составе которых министры и советники.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
переговоры
