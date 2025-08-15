«Можно подождать»: Ушаков оценил возможность нового саммита РФ-США

Проведение нового саммита между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом зависит от одного условия, заявил ТАСС помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, все будет решаться по итогам первых переговоров.

Остается меньше двух часов до этого саммита, можно подождать, — сказал он.

Ранее пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт также заявила, что формат переговоров лидеров тет-а-тет будет заменен на формулу «три на три». К переговорам с американской стороны также присоединятся госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Кто будет представлять Россию, не уточнялось.

Саммит Путина и Трампа на Аляске должен начаться 15 августа в 11:00 по местному времени (22:00 по московскому), сообщил Белый дом. Юрий Ушаков до этого заявил, что встреча стартует примерно в 11:30 (22:30).

Перед началом исторической встречи глава МИД России Сергей Лавров заявил, что по итогам саммита на Аляске с кого-то обязательно снимут санкции. Так он ответил на вопрос журналистов, поинтересовавшихся, насколько высока вероятность отмены американских санкций против России после встречи двух президентов.







