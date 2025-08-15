Роскосмос показал снимки Анкориджа, где произошла встреча Путина и Трампа

Спутники Роскосмоса сделали снимок города Анкоридж на Аляске, где произошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Пресс-служба госкорпорации опубликовала фотографии в Telegram-канале и подчеркнула, что над населенным пунктом собрались облака.

Спутник Роскосмоса снял город Анкоридж штата Аляска в США. Как видно на втором снимке, над городом облачно, — отметили авторы публикации.

В Роскосмосе подчеркнули, что сделали фотографии с помощью спутников «Ресурс-П» и «Электро-Л»/«Арктика-М».

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что на российско-американских переговорах Путина и Трампа в формате «три на три» от России будут также участвовать глава МИД Сергей Лавров. Также, по его словам, к мероприятию присоединится помощник главы государства Юрий Ушаков.

До этого немецкий политолог Александр Рар заявил, что западные страны опасаются повторения сценария Ялтинской конференции 1945 года, который может произойти во время саммита между Россией и США на Аляске. По его мнению, Европа боится, что Путин и Трамп вновь договорятся без ее участия, как это произошло после Второй мировой войны.