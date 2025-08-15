Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 22:54

Политолог указал на интересную деталь встречи Путина и Трампа

Политолог Дубравский назвал символичным одновременный выход Трампа и Путина

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске Фото: РИА Новости

Одновременный выход президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа из самолетов выглядел символично, заявил политолог-американист Павел Дубравский. В разговоре с NEWS.ru эксперт отметил, что при этом встреча двух лидеров прошла достаточно буднично.

Что касается встречи Путина и Трампа, то прошла она достаточно буднично. Мы видели, что российский президент скорее больше реагировал на реплики Дональда Трампа. Плюс очень красиво организаторы обеих сторон сделали так, что они встретились практически в одно время. Это выглядело действительно красиво и символично, — пояснил Дубравский.

По словам политолога, встреча лидеров показала, что диалог будет идти на равных. Американист отметил, что, исходя из этого, есть надежда на некую перезагрузку отношений.

Это показывает, что диалог, во-первых, на равных, а во-вторых, это доказывает, что оба президента хотят обсудить не только конфликт, но и возможную перезагрузку. Хоть этот термин раньше использовался негативно в российско-американских отношениях, но все-таки это переформатирование отношений между Россией и США, — заключил Дубравский.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске для двустороннего саммита. Лидеры поприветствовали друг друга, обменялись короткими репликами и направились на переговоры по красной дорожке.

