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24 июля 2025 в 16:57

Названа причина ограничений на заход иностранных танкеров в Черное море

Энергетик Юшков: Россия проверяет танкеры в Черном море из-за угрозы терактов

Россия ужесточила процедуру захода иностранных танкеров в черноморские порты, введя дополнительные проверки со стороны спецслужб для предотвращения возможных терактов, выразил мнение в беседе с NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, новые меры связаны с участившимися инцидентами, включая взрывы судов, перевозящих российскую нефть.

Нет никакого запрета на заход иностранных судов в российские порты. Речь идет о новой процедуре захода. Нужно получить одобрение от российских спецслужб. Это делается для обеспечения безопасности, потому что уже неоднократно были теракты, которые не столь сильно освещались. Тем не менее танкеры, которые раньше заходили в российские порты и перевозили российскую нефть и нефтепродукты, взрывались даже не в России, а в Средиземном море. Здесь не исключены провокации, направленные на дискредитацию танкеров, перевозящих российскую нефть, которая относится к так называемому теневому флоту прежде всего, — пояснил Юшков.

Ранее сообщалось, что Россия временно прекратила загрузку иностранных танкеров в своих основных портах на Черном море. По данным британских журналистов, решение принято в рамках указа президента России Владимира Путина от 21 июля, который ужесточил правила захода зарубежных судов в российские порты.

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Россия
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Софья Якимова
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Названа причина ограничений на заход иностранных танкеров в Черное море
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