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25 июля 2025 в 16:48

Генерал рассекретил тактику ВСУ для защиты Patriot от уничтожения ВС России

Генерал Липовой: ВСУ переходят на партизанскую тактику для защиты Patriot

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины и инструкторы НАТО переходят на партизанскую тактику для защиты ЗРК Patriot, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, они включают радиолокационные станции на короткий промежуток времени и выключают, как только заметят повышенное внимание к себе.

Зная о том, что за [Patriot] идет охота, натовские инструкторы переходят на партизанскую тактику — они включают радиолокационные станции только на короткий период, и наши антирадарные средства начинают их отслеживать. Но как только они видят, что по ним идет пуск, работа или какое-то внимание, они тут же выключают [установку] и стараются сменить место дислокации, — сказал Липовой.

Он уточнил, что время от обнаружения до момента прилета боеприпасов в цель очень короткое. По словам генерала, судя по результатам, у ВС РФ есть достаточный опыт и навыки, которые позволяют нейтрализовать ЗРК.

Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что европейские страны продолжают искать системы ПВО Patriot для передачи Вооруженным силам Украины. По его словам, Берлин потребовал от Вашингтона обязательства по поставкам систем ПВО Patriot для ВСУ. Он подчеркнул, что это отвечает интересам НАТО, так как речь идет о безопасности ФРГ и ее союзников.

ВС РФ
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СВО
Сергей Липовой
Виктория Молчанова
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