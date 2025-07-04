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04 июля 2025 в 12:23

Мужчина ценой своей жизни спас жену от пчел

В Индии мужчина попытался защитить жену от пчел и погиб сам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В индийском штате Мадхья-Прадеш мужчина ценой своей жизни защитил супругу от нападения разъяренного пчелиного роя, пишет Times of India. Трагедия произошла в лесу, расположенном недалеко от деревни Кхандари в районе Шахдол.

Издание отмечает, что 55-летний Самай Лал и его жена Сиявати занимались выпасом скота. Неожиданно пчелиный рой окружил женщину.

Самай Лал, увидев происходящее издалека, немедленно бросился на помощь. Он подбежал к супруге и попытался уберечь ее от насекомых, накрыв платком. Однако этот жест лишь сильнее спровоцировал насекомых. Рой мгновенно переключил свою агрессию на Самая Лала и начал жалить его.

Мужчина получил множественные укусы, и врачи не смогли спасти его. Сиявати также пострадала и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее в китайском Чунцине двухлетний мальчик чудом выжил после того, как упал с балкона 20-го этажа. По данным источника, жизнь малыша спас бдительный охранник жилкомплекса, где произошло ЧП. Мужчина быстро отнес ребенка в больницу на руках, не дождавшись приезда скорой помощи.

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