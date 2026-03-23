Британский мед оказался массово загрязнен рецептурными препаратами

Британские ученые нашли в меде более сотни опасных веществ

В образцах меда из Великобритании нашлось более 100 видов опасных загрязняющих веществ, сообщило издание The Sun. Согласно результатам исследования, в двух третях проверенных проб меда нашлись рецептурные медикаменты, включая антидепрессанты и противораковые средства.

Пчелы переносят химикаты в ульи вместе с пыльцой растений, которые орошались водой с примесями сточных вод. В ходе тестов в продуктах пчеловодства были выявлены ибупрофен, контрацептивы и препараты для нормализации сердечного ритма. Авторы работы подчеркивают, что в отличие от пестицидов, содержание лекарственных соединений в еде практически не регулируется государством.

В настоящее время не установлены нормативные пороговые значения для большинства новых потенциально опасных веществ (НПВ) в продуктах питания, включая мед, — добавили исследователи.

Ученые предупреждают, что потенциальный риск для здоровья потребителей при употреблении такого меда остается практически неизученным. Уровень загрязнения продукта напрямую зависит от методов ведения сельского хозяйства и близости пасек к зонам использования химикатов. Специалисты призывают к дальнейшему изучению проблемы.

Ранее всемирная метеорологическая организация предупредила о рекордном энергетическом дисбалансе планеты. По словам ученых, Земля накапливает тепло с угрожающей скоростью, что ведет к беспрецедентному потеплению океанов, экстремальным погодным явлениям и продовольственным угрозам.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ядовитые мухи прибыли в Россию вместе с табаком из Танзании
Королевская семья Британии: провал Меган, «грязные» деньги Виндзоров
«Мы разберемся»: министр энергетики США выяснит, кто управляет Ираном
Конюхов захотел обогнуть на плоту Большое тихоокеанское мусорное пятно
Момент жесткого столкновения самолета с пожарной машиной попал на видео
Украинцы могут столкнуться со штрафами за прогулы школы детьми
ЕС указали на место, КСИР «уволил» Трампа, уловка НАТО: что дальше
Беспилотник ВСУ ударил по 74-летней женщине в Донецке
В Сочи пьяный всадник заехал в продуктовый магазин на коне
Захарова указала на железную позицию РФ относительно переговоров по Украине
«Мы были в курсе»: Стармер подтвердил переговоры США и Ирана
Названа причина столкновения грузовика с маршруткой
Матвиенко назвала самого близкого партнера России в Юго-Восточной Азии
Восемь человек пострадали в ДТП на МКАД
Тысячи частных клиник в России отказались от лицензий на аборты
Пенсионерка погибла при ударе ВСУ в Запорожской области
Детское порно, связи с Эпштейном, помощь ВСУ: биография владельца OnlyFans
Трагедия с военным самолетом произошла в Колумбии
Плей-офф КХЛ: пары первого раунда, фавориты — кто возьмет Кубок Гагарина
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

