Британский мед оказался массово загрязнен рецептурными препаратами

В образцах меда из Великобритании нашлось более 100 видов опасных загрязняющих веществ, сообщило издание The Sun. Согласно результатам исследования, в двух третях проверенных проб меда нашлись рецептурные медикаменты, включая антидепрессанты и противораковые средства.

Пчелы переносят химикаты в ульи вместе с пыльцой растений, которые орошались водой с примесями сточных вод. В ходе тестов в продуктах пчеловодства были выявлены ибупрофен, контрацептивы и препараты для нормализации сердечного ритма. Авторы работы подчеркивают, что в отличие от пестицидов, содержание лекарственных соединений в еде практически не регулируется государством.

В настоящее время не установлены нормативные пороговые значения для большинства новых потенциально опасных веществ (НПВ) в продуктах питания, включая мед, — добавили исследователи.

Ученые предупреждают, что потенциальный риск для здоровья потребителей при употреблении такого меда остается практически неизученным. Уровень загрязнения продукта напрямую зависит от методов ведения сельского хозяйства и близости пасек к зонам использования химикатов. Специалисты призывают к дальнейшему изучению проблемы.

