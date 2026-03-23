Ученые забили тревогу из-за «закипания» океанов с угрожающей скоростью

Всемирная метеорологическая организация предупредила о рекордном энергетическом дисбалансе планеты, пишет британская газета The Guardian. По ее информации, Земля накапливает тепло с угрожающей скоростью, что ведет к беспрецедентному потеплению океанов, экстремальным погодным явлениям и продовольственным угрозам.

Земля выходит за пределы своих возможностей, поскольку энергетический дисбаланс достиг рекордно высокого уровня. Наша родная планета борется с <…> беспрецедентным потеплением океанов, — говорится в материале.

ООН подтвердила, что 2015–2025 годы стали самыми жаркими за всю историю наблюдений. При этом основная проблема заключается в том, что более 90% избыточного тепла поглощают океаны и за последние два десятилетия темпы их нагрева выросли вдвое. Остальное нагревает сушу, атмосферу и плавит ледники. Основная причина рекордного нагрева, пишет издание, — это выбросы парниковых газов от сжигания ископаемого топлива и лесов.

Журналисты отмечают, что энергетический дисбаланс Земли за последние 20 лет увеличивался в среднем на 11 зеттаджоулей в год, что в 18 раз больше годового потребления энергии человечеством. В прошлом году показатель более чем вдвое превысил средний уровень. 2025 год стал одним из самых жарких в истории.

Человечество только что пережило 11 самых жарких лет за всю историю. Когда история повторяется 11 раз, это уже не совпадение. Это призыв к действию, — приводятся слова генсека ООН Антониу Гутерриша.

В статье подчеркивается, что влияние на океаны будет долгосрочным и может растянуться на тысячелетия. Уровень моря растет, морской лед тает, а закисление океана угрожает кораллам и морской жизни. К тому же, по информации газеты, ситуацию усугубит грядущий переход от климатической фазы Ла-Нинья к Эль-Ниньо, которая повлечет за собой повышение глобальной температуры.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что грядущий природный феномен Эль-Ниньо, при котором температура поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана поднимается выше нормы, может стать самым мощным за последние 10 лет. Он добавил, что феномен способен повлиять на сезон ураганов в Атлантике и усилить глобальное потепление.