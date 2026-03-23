23 марта 2026 в 11:31

Ученые забили тревогу из-за «закипания» океанов с угрожающей скоростью

The Guardian: на Земле зафиксировали рекордный энергетический дисбаланс планеты

Всемирная метеорологическая организация предупредила о рекордном энергетическом дисбалансе планеты, пишет британская газета The Guardian. По ее информации, Земля накапливает тепло с угрожающей скоростью, что ведет к беспрецедентному потеплению океанов, экстремальным погодным явлениям и продовольственным угрозам.

Земля выходит за пределы своих возможностей, поскольку энергетический дисбаланс достиг рекордно высокого уровня. Наша родная планета борется с <…> беспрецедентным потеплением океанов, — говорится в материале.

ООН подтвердила, что 2015–2025 годы стали самыми жаркими за всю историю наблюдений. При этом основная проблема заключается в том, что более 90% избыточного тепла поглощают океаны и за последние два десятилетия темпы их нагрева выросли вдвое. Остальное нагревает сушу, атмосферу и плавит ледники. Основная причина рекордного нагрева, пишет издание, — это выбросы парниковых газов от сжигания ископаемого топлива и лесов.

Журналисты отмечают, что энергетический дисбаланс Земли за последние 20 лет увеличивался в среднем на 11 зеттаджоулей в год, что в 18 раз больше годового потребления энергии человечеством. В прошлом году показатель более чем вдвое превысил средний уровень. 2025 год стал одним из самых жарких в истории.

Человечество только что пережило 11 самых жарких лет за всю историю. Когда история повторяется 11 раз, это уже не совпадение. Это призыв к действию, — приводятся слова генсека ООН Антониу Гутерриша.

В статье подчеркивается, что влияние на океаны будет долгосрочным и может растянуться на тысячелетия. Уровень моря растет, морской лед тает, а закисление океана угрожает кораллам и морской жизни. К тому же, по информации газеты, ситуацию усугубит грядущий переход от климатической фазы Ла-Нинья к Эль-Ниньо, которая повлечет за собой повышение глобальной температуры.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что грядущий природный феномен Эль-Ниньо, при котором температура поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана поднимается выше нормы, может стать самым мощным за последние 10 лет. Он добавил, что феномен способен повлиять на сезон ураганов в Атлантике и усилить глобальное потепление.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые привлекательные регионы для стажировки студентов туриндустрии
Дачникам дали советы по выращиванию газона на заброшенном участке
Собянин раскрыл секрет дешевого строительства в Москве
Что известно о масштабах пожара на складах в Ростовской области
Моди назвал неприемлемый шаг в войне на Ближнем Востоке
Турэксперт рассказала о моде на тихий туризм
Ассоциация лыжных видов спорта сменила председателя
Школьник чуть не лишился челюсти, заступившись за девочку перед подростками
Дождавшуюся любимого из колонии обнаружили с проломленным черепом
Моди напомнил миру о пандемии на фоне ближневосточной войны
Песков объяснил, как Россия держит руку на пульсе иранской АЭС в Бушере
Врач опроверг мифы об укусах клещей
Апрельское тепло может стать майским: прогноз погоды в Москве на неделю
Песков раскрыл, что представляет опасность в ситуации вокруг АЭС в Бушере
Магнитные бури сегодня, 23 марта: что будет завтра, тромбозы, аритмия
«Лживые сообщения»: Песков опроверг данные Politico о сделке с США по Ирану
Песков оставил без ответа вопрос о ситуации вокруг танкера Deyna
Песков рассказал, когда Ким Чен Ын может посетить Россию
Россиянам объяснили, как просто и эффективно защититься от подслушивания
Песков объяснил, когда война с Ираном должна была перейти к урегулированию
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

