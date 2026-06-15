В Узбекистане владельцев авто одной категории обяжут платить по $1000 в год

В Узбекистане владельцев авто одной категории обяжут платить по $1000 в год В Узбекистане владельцев машин старше 30 лет обяжут платить по $1000 в год

В Узбекистане с владельцев автомобилей старше 30 лет планируют взимать ежегодный экологический сбор в размере $1000, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». По его информации, также предусмотрена поэтапная утилизация старых машин.

В материале говорится, что власти собираются начать с владельцев легковых автомобилей. В 2027 году очередь дойдет до автобусов и грузового транспорта, а с 2030 года — и до остальных видов транспортных средств.

Ранее глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщал, что за первые четыре месяца 2026 года в Россию было ввезено около 22 тыс. новых автомобилей с двигателем мощностью до 160 л. с., за которые был уплачен лишь льготный утилизационный сбор. По его словам, почти 87% из них были собраны в Китае.

До этого депутат Госдумы Алексей Куринный отмечал, что в России необходимо возвращать многодетным семьям уплаченный при покупке авто утилизационный сбор. Он обратил внимание, что КПРФ уже подготовила соответствующий законопроект, который будет внесен на рассмотрение палаты парламента в самое ближайшее время.