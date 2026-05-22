Ревизия ульев весной: почему старые соты дороже, чем вы думаете

Как вытопить мед из старых сотов на водяной бане при ревизии ульев на пасеке
Весна на пасеке — не только время радости от пробуждения пчелиных семей, но и старт для серьезной работы до конца лета. Ревизия ульев — это обязательный весенний ритуал каждого уважающего себя пчеловода, и провести ее надо вовремя, грамотно и без лишней спешки. А еще — с умом распорядиться тем, что осталось от зимовки: старыми сотами, в которых порой прячется немало ценного золотистого меда.

Когда и зачем проводить ревизию

Оптимальное время для первой весенней ревизии — когда температура воздуха устойчиво держится выше +14–15°C в дневные часы, а пчелы уже активно летят на облет. Обычно это конец апреля — начало мая, в зависимости от региона. В Сибири и на Урале — ближе к середине мая. Вскрывать улей в холод нельзя категорически: пчелиный клуб рассыплется, расплод застынет, семья ослабнет.

Цель ревизии — оценить состояние семьи после зимовки:

  • проверить наличие и качество матки, наличие свежего засева;

  • оценить силу семьи — количество улочек, занятых пчелами;

  • осмотреть кормовые запасы: сколько меда и перги осталось;

  • выявить больные, заплесневелые или потемневшие старые соты;

  • убрать мусор со дна улья, заменить поддон.

Старые темно-коричневые соты, которые пчелы использовали три года и более, подлежат выбраковке: в них накапливаются хитиновые оболочки от личинок, споры болезней, пестициды. Но выбрасывать их сразу — расточительство: внутри нередко остается мед.

Как вытопить мед из старых сотов на водяной бане

Водяная баня — самый доступный и щадящий способ извлечь мед, не разрушив его полезные свойства. Нагрев не должен превышать 40–45°C: при более высокой температуре разрушаются ферменты, теряется аромат, гибнут антибактериальные компоненты.

Пошаговая инструкция:

  1. Нарежьте старые соты на куски и сложите в металлическое сито или дуршлаг, установленный над кастрюлей с горячей водой.

  2. Нижнюю кастрюлю наполните водой на треть и доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума — вода должна едва булькать.

  3. Накройте конструкцию крышкой или фольгой, чтобы пар не уходил.

  4. Через 30–40 минут мед начнет стекать вниз — в кастрюлю или подставленный поддон.

  5. Повторите прогрев 2–3 раза, меняя положение кусков сотов.

  6. Процедите полученный мед через мелкое сито или марлю в несколько слоев.

  7. Дайте меду отстояться 1–2 суток: воск и примеси всплывут наверх, их легко убрать ложкой.

Выход меда из старых сотов — от 100 г до 300 г с рамки, в зависимости от степени запечатанности. Немного, зато ни грамма не пропадет зря.

Что делать с вытопленным медом

Мед, полученный таким способом, полностью пригоден в пищу — если соблюдать температурный режим. Он сохраняет антибактериальные свойства, ферменты и витамины. Единственный нюанс: цвет и вкус могут быть чуть темнее и насыщеннее обычного из-за примесей прополиса и перги — это не недостаток, а особенность. Такой мед отлично подходит для выпечки, горячих напитков, народных средств при простуде. Польза меда в целом давно доказана наукой: он содержит более 300 биологически активных веществ, обладает антиоксидантным, противовоспалительным и иммуностимулирующим действием.

Хранить вытопленный мед нужно в стеклянной или керамической таре с плотной крышкой, в темном месте при температуре +8–15°C.

Что делать с ульями и сотами дальше

После ревизии пчеловод вступает в активный рабочий сезон. Вот краткий план на конец весны и начало лета:

  1. Выбракованные соты перетопите на воск: его можно сдать на воскозавод или использовать для собственных нужд — мази, свечи, пропитка дерева.

  2. Продезинфицируйте корпуса ульев: промойте горячим содовым раствором (2 ст. л. соды на 1 л воды), просушите на солнце.

  3. Обожгите внутренние стенки улья паяльной лампой — это лучшая профилактика гнильца и нозематоза.

  4. Замените старые рамки новыми с вощиной — пчелы охотнее отстраивают свежую основу.

  5. Установите на улей противоварроатозные обработки для борьбы с паразитарным заболеванием пчел, чтобы успеть до начала главного медосбора в июле и августе.

  6. Следите за силой семьи: при необходимости объедините слабые семьи или подсадите молодую матку.

Пасека — живой организм, и весенняя ревизия задает тон всему сезону. Будьте внимательны к своим пчелам, и они ответят вам щедрым медосбором. Здоровья вашим семьям — и пчелиным, и человеческим!

Виктория Семенова
