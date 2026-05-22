22 мая 2026 в 10:25

В России могут ужесточить наказания за сам факт пьяной езды

Депутат Миронов призвал лишать свободы на год за сам факт пьяной езды

Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал наказывать лишением свободы на год за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, нынешних мер недостаточно, учитывая недавнее ДТП с участием сына миллиардера Сергея Корнилова в Нижнем Новгороде.

В России есть административное наказание для пьяных за рулем и уголовное — для хмельных водителей, если они нанесли тяжкий вред здоровью или стали причиной смерти. Нужна еще одна промежуточная позиция для таких, как нижегородский мажор, [устроивший ДТП в состоянии алкогольного опьянения]. Ведь это счастливая случайность, что тут обошлось без жертв. Но если таким мерзавцам не вправить мозги, то завтра может не повезти. Штраф ему не страшен. Конфискация машины — новую себе купит. [Повлияют] только лишение свободы, скажем, на год и обязательные работы. Думаю, надо ввести новую статью в УК для виновников ДТП в пьяном виде с отягчающими обстоятельствами, — высказался Миронов.

Он подчеркнул, что Госдума неоднократно одобряла меры по усилению наказаний для водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. По словам депутата, на днях был принят закон, который упрощает процедуру отстранения таких людей от управления транспортным средством. Тем не менее, отметил парламентарий, в законодательстве сохраняется определенный пробел.

Ранее сообщалось, что сын Корнилова стал виновником массовой аварии в Нижнем Новгороде, управляя элитным кабриолетом. Перед ДТП он разместил в соцсетях видео, где сидел в ресторане и употреблял алкоголь.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
