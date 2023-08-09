Актера из сериала «Универ» не пустили в Грузию Mash: актера из «Универа» Гогунского не выпустили из аэропорта в Грузии и отправили в РФ

Фото: Victor Dmitriev/Russian Look/Global Look Press

Виталий Гогунский

Актера Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в сериале «Универ», не пустили в Грузию, сообщает Telegram-канал Mash. Канал разместил видео, на котором артист летит обратным рейсом в Москву.

Авторы видео уверяют, что актера завели в самолет под пограничным конвоем в аэропорту Тбилиси. Директор артиста Табриз Шахиди добавил, что решение власти Грузии приняли по политическим причинам. Гогунскому предстояло участвовать в съемках проекта в Грузии, однако артист не смог выйти в город.

Ранее сообщалось, что телеканал ТНТ начал съемки сериала «Универ. 13 лет спустя». Проект станет продолжением сериалов «Универ. 10 лет спустя», «Универ. Новая общага» и «Универ». Главная звезда нового сезона — Эдуард Кузя Кузьмин в исполнении актера Виталия Гогунского.

Он не снимался в «Универе» больше 11 лет. Роль Гогунского значительно изменится. Теперь он будет не простым студентом, а успешным бизнесменом. По словам актера, играть эту роль ему легко и приятно и он получает большое удовольствие от участия в проекте. Как отметил в беседе с NEWS.ru сам Гогунский, съемки нового «Универа» стартовали в фантастической атмосфере при участии профессионалов своего дела. Как рассказал креативный продюсер Евгений Соболев, «идея с возвращением Кузи витала давно».