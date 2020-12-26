Актёр из «Универа» поделился воспоминаниями о своём романе с Асмус

https://static.news.ru/photo/d3833a12-472d-11eb-ae83-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/alexey_lemar

Алексей Гаврилов, исполнитель роли Гоши в сериале «Универ», признался, что у него был роман с Кристиной Асмус, которая тогда снималась в «Интернах».

Съёмочные площадки двух сериалов находились рядом, поэтому Гоша и Варя Черноус сначала пересекались на обеденных перерывах, подружились и стали друг друга поддерживать, а позже их дружба переросла в романтические отношения, которые пришлось скрывать от коллег, рассказал Гаврилов в YouTube-шоу «Лучше — правду с Суреном Каграмановым».

Причиной расставания влюблённых, по словам актёра, стала карьера. Асмус и Гаврилов не могли часто видеться из-за нехватки времени, и через полгода они расстались.

Кристина такая актриса-актриса. Я в какой-то момент перестал понимать, где человек, а где образ. Она, правда, очень талантливая, настолько вживается в свою актёрскую историю, что где-то её переносит в жизнь. Когда у нас были отношения, я честно не понимал, с кем я. Я всё-таки разделяю профессию и жизнь, — заявил актёр.

Гаврилов заверил, что его развод с женой и развод Асмус с комиком Гариком Харламовым, которые состоялись почти одновременно, это два не связанных друг с другом события.

Как писал NEWS.ru, Кристина Асмус рассказала, что была инициатором расставания с Харламовым, поскольку устала от мужа. Она подчеркнула, что решение о разводе не было общим, а теперь, освободившись от супружеских уз, девушка абсолютно счастлива.