Кристина Асмус рассказала об истинной причине развода с Харламовым

https://static.news.ru/photo/1399eedc-450f-11eb-ac1c-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

32-летняя актриса Кристина Асмус назвала настоящую причину развода с 39-летним шоуменом Гариком Харламовым.

Я устала, ушла от мужа и счастлива. Вам посоветовать, как жить и что делать? — написала Асмус на комментарий одного из подписчиков в Instagram.

Она пояснила, что сообщение о том, что решение о разводе является общим, — враньё. Актриса подчеркнула, что никогда и нигде о таком не говорила.

Асмус и Харламов расстались после восьми лет брака. Шоумен говорил, что решение было общим и оно никак не связано с пандемией коронавируса и съёмкой Асмус в откровенной сцене фильма «Текст». У пары есть дочь Анастасия.

Ранее поклонники Асмус засомневались, что актриса родила дочку от Харламова. Поводом для слухов стала совместная фотография с ребёнком, где девочка демонстрирует хорошую растяжку. Фанаты отметили, что Настя совсем не похожа на звёздного папу, а врождённая гибкость также добавила сомнений.

Как писал NEWS.ru, Асмус шокировала фанатов радикальной сменой имиджа, перекрасив волосы в тёмный цвет. Актриса пояснила, что сделала это для новой роли.