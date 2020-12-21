Поклонники сомневаются, что отцом дочери Асмус является Харламов

https://static.news.ru/photo/08036bd2-42e1-11eb-b04a-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: instagram.com/asmuskristina

Поклонники сомневаются, что актриса Кристина Асмус родила дочь от шоумена Гарика Харламова.

Поводом для слухов послужила публикация фотографии в социальной сети. На ней видно, что Асмус занимается растяжкой с подросшей дочерью Настей. При этом девочка показывает, что владеет своим телом практически профессионально. Мама смогла поднять ногу лишь до 90 градусов, а дочери совсем немного не хватило до 180 градусов.

Фанаты подметили, что Настя совсем не похожа на Харламова. Кроме того, врождённая гибкость девочки добавила сомнений. В результате появилась версия, что отцом мог быть другой мужчина, что стало причиной развода.

Слишком спортивная, чтобы иметь ДНК Харламова, — написал один из комментаторов.

Ранее стало известно, что российский комик Гарик Харламов, объявивший летом о разводе со своей женой, актрисой Кристиной Асмус, находится в поисках новой любви. Правда, многие считают, что пара просто пиарится на истории с разводом, а на самом деле семья живёт душа в душу. В эфире передачи Comedy Club комик сделал предложение певице Юлии Зиверт, писал NEWS.ru