«Впервые в жизни»: Асмус шокировала фанатов радикальной сменой имиджа

https://static.news.ru/photo/5e6d73ea-3cbb-11eb-8b0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: asmuskristina/Instagram.com

Актриса Кристина Асмус, бывшая жена комика и актёра Гарика Харламова, решилась на радикальную смену имиджа и впервые в жизни покрасила волосы в другой цвет, чем очень удивила своих поклонников.

В своём Instagram актриса разместила фотографию с новым, тёмным цветом волос. На снимке она стоит в шляпе, из-под которой выбиваются непривычные для её поклонников чёрные локоны.

Да, я впервые в жизни покрасила волосы. Для роли. И это ещё не весь образ, — пояснила Асмус, пообещав на следующий день выложить в Instagram видео в новом имидже.

Перед этим Асмус заинтриговала своих поклонников, опубликовав фотографию из салона, где ей красили волосы. Актриса ранее всегда гордилась, что не красила волосы ни разу в жизни (о чём несколько раз писала в Instagram, когда подписчики интересовались её любимым цветом). Фанаты Асмус очень удивились, увидев, что актриса решилась на смену образа.

Как сообщал NEWS.ru, ранее актриса Кристина Асмус опубликовала в своём Instagram видео, на котором она разгуливает на морозе в трусах и фате с бутылкой водки, чем крайне озадачила своих поклонников.

Позднее Асмус вызывала гнев публики «вульгарным и призывным» снимком с раздвинутыми ногами.