«Впервые в жизни»: Асмус шокировала фанатов радикальной сменой имиджа

Актриса Кристина Асмус, бывшая жена комика и актёра Гарика Харламова, решилась на радикальную смену имиджа и впервые в жизни покрасила волосы в другой цвет, чем очень удивила своих поклонников.
В своём Instagram актриса
Да, я впервые в жизни покрасила волосы. Для роли. И это ещё не весь образ, — пояснила Асмус, пообещав на следующий день выложить в Instagram видео в новом имидже.
Перед этим Асмус заинтриговала своих поклонников, опубликовав
Как сообщал NEWS.ru, ранее актриса Кристина Асмус опубликовала в своём Instagram видео, на котором она разгуливает на морозе в трусах и фате с бутылкой водки, чем крайне озадачила своих поклонников.
Позднее Асмус вызывала гнев публики «вульгарным и призывным» снимком с раздвинутыми ногами.