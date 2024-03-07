«Он звонил и умолял о помощи»: куда и почему пропал актер Игорь Шавлак

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Игорь Шавлак

Актер Игорь Шавлак последний раз снимался в кино в 2007 году. Куда пропал артист, где он может находиться сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Шавлак

Игорь Шавлак родился 12 сентября 1962 года. Окончил Театральное училище им. Щукина.

В кино актер дебютировал в 1984 году в картине «Все начинается с любви». Также он снимался в проектах «Поезд вне расписания», «Точка возврата», «Запомните меня такой», «Поражение», «Ожог», «Воздушные пираты», «Великий муравьиный путь», «Завтрак с видом на Эльбрус», «Сезон охоты», «Криминальный отдел», «Будем знакомы!», «Парижский антиквар», «Форс-мажор» и других.

Всего в фильмографии Шавлака 26 работ.

Что известно о личной жизни Шавлака

Первой супругой Игоря Шавлака была актриса Мария Зубарева. Спустя время в храме он познакомился с костюмером по имени Татьяна.

«После, во время застолья, Шавлак начал активно ухаживать за мной. Попросил номер телефона и тем же вечером позвонил, пригласил на свидание. Шавлак был тогда женат на актрисе Марии Зубаревой, про что я не знала. Выяснилось это уже в процессе нашего знакомства. Игорь сказал, что их с Машей больше ничего не связывает, общих детей нет и отношения плохие давно», — вспоминала женщина в интервью «Каравану историй».

В 1993 году у пары родилась дочь Екатерина.

«Будучи женатым на Зубаревой Игорь приехал с цветами к родителям просить моей руки. Через год мы узнали, что я беременна, а он все еще был несвободен. Конечно, я, как любая женщина, мечтала, чтобы мой ребенок родился в браке. Пышной свадьбы не устраивали, среди приглашенных — только родители и самые близкие друзья, буквально несколько человек. Мне было 29 лет, а нашей Кате год», — рассказывала Татьяна.

Однако в семейных отношениях начался кризис из-за алкогольной зависимости актера, и супруги развелись.

«У него была алкогольная зависимость, которая усугублялась из года в год. Вполне возможно, что в начале отношений я многого не замечала или не хотела замечать. Трудно принять решение остаться одной с ребенком на руках, тем более что финансово я зависела от мужа: он был моим работодателем. Я каждый раз надеялась, что все изменится. Но ситуация только ухудшалась. Однажды Игорь, пьяный, впервые ударил меня. Кате было тогда года два. Он ползал на коленях, просил прощения. Но вскоре все повторилось. Он так швырнул меня об ванну, что сломал мне ребра, я несколько дней не могла нормально дышать», — признавалась костюмер.

Фото: Яцина Владимир/Фотохроника ТАСС Кадр из фильма «Крутые»

Куда пропал Шавлак

Последний раз Игорь Шавлак снимался в кино в 2007 году — тогда вышла картина «Путевой обходчик» с его участием. В фильме он выступил не только актером, но и режиссером. Проект не окупился в прокате, и у Шавлака начались проблемы с кредиторами.

По данным СМИ, не сумев рассчитаться с огромными долгами, режиссер исчез. Предположительно он уехал из России. Его местонахождение сейчас неизвестно.

«Игорь звонил мне, просил взаймы огромную сумму. Умолял о помощи, сказал, что это вопрос жизни и смерти. Как бы то ни было, он отец моего ребенка, и я одолжила четыре миллиона рублей. Деньги Шавлак так и не вернул. Это была последняя встреча с бывшим мужем», — рассказывала вторая супруга.

Читайте также:

Бурунов, Путин, молодая возлюбленная: как сейчас живет Леонардо Ди Каприо

«Понимаю, что без СВО было бы очень плохо»: где сейчас актер Андрей Соколов

СВО, дружба с Киркоровым, Грузия: как сейчас живет актер Виталий Гогунский