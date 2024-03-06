СВО, дружба с Киркоровым, Грузия: как сейчас живет актер Виталий Гогунский

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Виталий Гогунский

Актер и певец Виталий Гогунский прославился благодаря роли Кузи в сериале «Универ». Как он живет сейчас, чем занимается, что известно о личной жизни и его позиции по спецоперации, какие последние новости выходили об артисте?

Чем известен Гогунский

Виталий Гогунский родился 14 июля 1978 года в Кременчуге Полтавской области Украины.

В 2000 году он вел музыкальную программу на одесском телеканале «Мост». Также учился в актерской школе «Успех» при Одесской киностудии.

В 2001 году окончил механико-технологический факультет Одесского государственного политехнического университета по специальности «инженер-технолог машиностроения». С третьего курса играл в студенческой команде КВН.

В 2001 году переехал в Москву и поступил на актерский факультет ВГИКа.

В кино Гогунский дебютировал в 2004 году в комедии «Прощайте, доктор Фрейд!». Популярность ему принесла роль Эдуарда Кузьмина (Кузи) в сериалах «Универ» и «Универ. Новая общага», которые транслировались на канале ТНТ с 2008 по 2018 год.

Также артист снимался в проектах «СашаТаня», «Бармен», «Держи удар, детка», «Специалист», «Очень женские истории» и других. Всего в его фильмографии на данный момент 14 работ.

Помимо этого, во время съемок третьего сезона «Универа» Гогунский выступил в качестве композитора. Его песни «Шняга шняжная» (2009) и «Про парашютистов» (2009) стали саундтреками ситкома. В 2015–2016 годах он выпустил еще несколько синглов.

В 2021 году под сценическим псевдонимом ViGO артист снял видеоклип «Барби-Бомба». Под этим именем он также записал композиции «Грязные танцы», «Бронзовый закат», «Черная пума».

Гогунский принимал участие в программах «Танцы со звездами», «Главная сцена», «Новые Звезды в Африке» и других. В 2014 году он победил во втором сезоне проекта «Один в один!».

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Виталий Гогунский

Что известно о личной жизни Гогунского

В 2010 году модель Ирина Маирко родила Виталию Гогунскому дочь Милану, которая стала певицей и блогером. Девочка выступает под псевдонимом Milana Star и имеет на своем YouTube-канале более 3 млн подписчиков.

В 2013 году Гогунский и Маирко расстались. В том же году звезда «Универа» женился на своей старой подруге Анне Жюсталь, но в 2015-м они развелись.

В 2017 году Гогунский вернулся к Маирко. Пара поженилась. Однако в 2019 году супруги объявили о разводе. Спустя время Гогунский заявил, что не общается с дочерью из-за бывшей жены. По его словам, Маирко заблокировала его номер на своем телефоне и на смартфоне наследницы, а также в соцсетях.

«Мне сейчас очень тяжело. Я эту историю не ожидал. Но, наверное, почему-то так должно было случиться. Я после этой ситуации начал так к жизни относиться: что все для чего-то нужно. Это учит», — признавался актер в интервью Алене Жигаловой.

При этом Маирко утверждала, что Гогунский сам не желает видеться с дочкой. Также бывшую жену артиста не устраивали суммы, которые он выплачивал на содержание наследницы. В 2022 году она подала к актеру иск в суд, но дело было прекращено.

Сам Гогунский говорил, что не платит алименты, поскольку Маирко не подавала на них после развода. Кроме того, по его словам, он оставил бывшей супруге бизнес, который приносит пассивный доход, а также квартиру в центре Москвы.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Виталий Гогунский с Ириной и дочерью Миланой

Что Гогунский говорил про Киркорова

Виталий Гогунский рассказывал, что дружит с народным артистом Филиппом Киркоровым.

«Познакомились мы с Филиппом давно. В 2001 году я приехал в Москву и попал на кастинг мюзикла „Чикаго“. Прошел в двадцатку лучших, но главный хореограф-постановщик сказал, что мне не хватает профессиональных навыков и надо подучиться. Между прочим, Филипп Киркоров, запомнив, как я пел на кастинге, предложил мне пойти на вторую „Фабрику звезд“ и обещал замолвить слово перед Максом Фадеевым. Но я понял, что мне действительно не хватает школы, и поступил во ВГИК, в мастерскую Алексея Владимировича Баталова. Что касается Филиппа, то идея моего участия в шоу „Один в один!“ тоже принадлежит ему», — признавался Гогунский.

Что Гогунский говорил про Пугачеву и Галкина

Дочь Виталия Гогунского Милана ходила в детский сад народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Он рассказывал, что общался с Примадонной исключительно в рамках профессии, а с ее мужем, юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), подружился на проекте «Один в один!».

«Он невероятно добрый и талантливый человек. И действительно один из лучших пародистов страны. Некоторые его советы мне очень помогли. Кроме того, Максим очень объективно оценивал мои выступления», — говорил актер.

При этом после отъезда Пугачевой и Галкина из России артист поменял мнение о них. По его мнению, артисты продали своих поклонников ради денег.

«Она променяла сто друзей на сто рублей. Пусть в бесславии там гниют. Вообще не жалко», — комментировал Гогунский.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Алла Пугачева и Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Что Гогунский говорил про спецоперацию

Виталий Гогунский родился на Украине, но поддержал проведение спецоперации. Актер посещал госпитали, где проходят реабилитацию участники СВО, а также давал концерты в поддержку военнослужащих. В 2022 году он выпустил патриотическую композицию «Россия».

Гогунский рассказывал, что его отец живет на Украине. По словам артиста, его родственник стал «жертвой информационной пропаганды».

«Мне не удалось наладить отношения с отцом. И знаете, мало кто там сохранил адекватное восприятие россиян. Они восемь лет под информационным колпаком, им твердят, что на них напали оккупанты и мародеры. Но простых людей нельзя в этом винить, им можно только посочувствовать. Они устали от ненависти. Давайте примем это как данность, не надо отвечать на их негатив. Ситуация поменяется — и все поймут», — говорил он РИА Новости.

При этом мама Гогунского живет в России и поддерживает позицию сына. Сам артист не был на Украине с 2014 года.

Почему Гогунского не пустили в Грузию

В августе 2023 года пограничники не пустили Виталия Гогунского в Грузию, когда он прилетел в тбилисский аэропорт.

«Говорят, будет слишком большой резонанс, если мы вас пропустим», — пояснял артист.

По мнению Гогунского, ему не разрешили въезд из-за того, что он некоторое время назад был в Абхазии.

Директор артиста Табриз Шахиди также сообщил, что решение власти Грузии приняли по политическим причинам. Актеру предстояло участвовать в съемках проекта в Грузии, но он не смог выйти в город.

Чем Гогунский занимается сейчас

Виталий Гогунский продолжает творческую деятельность.

В 2023 году он снялся в комедии «Иван Васильевич меняет все». В скором времени также должен выйти сериал «Универ. 13 лет спустя» с его участием.

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