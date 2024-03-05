«Вернусь в РФ, если меня не посадят»: куда пропал актер Александр Кузнецов

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Александр Кузнецов

Актер Александр Кузнецов уехал из России после начала спецоперации. Где он живет сейчас, чем занимается?

Чем известен Кузнецов

Александр Кузнецов родился 22 июля 1992 года в Севастополе.

После окончания школы он подал документы в Институт им. Щепкина. Кузнецов актер прошел все вступительные испытания, но на бюджетное отделение не попал. Тогда он отложил мечту о кино и поехал в Киев за девушкой, чтобы там проучиться два года сначала в цирковом училище, а затем — в театральном.

«В детстве, лет в девять, я ходил по улицам и думал, что где-то здесь сейчас снимают „Звездные войны“, я просто подойду, что-нибудь клево сделаю и получу роль в фильме. Потом, когда я понял, что в Севастополе, откуда я родом, „Звездные войны“ все-таки не снимают, я поехал в Москву», — рассказывал он.

После этого Кузнецов подал документы в ГИТИС.

С 2015 по 2019 артист сотрудничал с МХТ им. Чехова.

В кино он дебютировал в 2014 году в сериале «Бесы». Также актер снимался в проектах «Синдром Петрушки», «Лео и Ураган», «Папа, сдохни», «Скиф», «Спитак», «Содержанки», «Содержанки 2», «Сердце пармы», «Клипмейкеры», «Химера», «За нас с вами», «Крысолов» и других.

Всего в фильмографии Кузнецова более 30 работ.

О своей личной жизни артист не распространяется. Известно, что он не женат. Детей у 31-летнего актера тоже нет.

Почему Кузнецову стыдно за роль в «Содержанках»

Александр Кузнецов признавался, что ему стыдно за роль в сериале «Содержанки».

«Вернувшись в прошлое, я бы не пошел сниматься в „Содержанках“, потому что на расстоянии это видится полной глупостью теперь. А тогда мне казалось, что это весело, мы стебем светскую Москву. Была договоренность, что я буду играть глупого, абсолютно бездарного, тщеславного актера. По итогу это все оказалось не так, как я представлял. Никто в этом не виноват, но я бы не стал сейчас повторять этот опыт», — объяснял он.

Почему Кузнецов уехал из России

Александр Кузнецов в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал, что изначально покинул Россию в начале марта 2022 года, но затем не единожды приезжал обратно.

После того, как в РФ была объявлена частичная мобилизация, он принял решение окончательно эмигрировать в Великобританию. Для этого Кузнецову пришлось подделать документы.

«Подделал документ, что снимаюсь у (режиссера) Сарика Андреасяна в „Манюне“ в Армении. Мол, играю какого-то Ивана. Я подготовил бумажку с левой печатью», — раскрыл артист.

Он также признался, что во время пересечения границы его попытались остановить, заявив, что на него пришла повестка. Но актер соврал, что непригоден к службе в Вооруженных силах России.

«Я уехал не из-за того, что я не хочу работать на кровавый режим и кровавые деньги. Я не считаю деньги, на которые снимается кино, принадлежащими государству. Но если кино снимается на государственные деньги, скорее всего, уже в контракте будет прописано, что ты не имеешь права ничего говорить про спецоперацию, про Украину. Я готов сейчас вернуться в кино и сделать фильм на независимые деньги с независимым продакшеном, но такое просто уже, наверное, невозможно. Я не зарекаюсь. Я готов возвращаться в Россию, если меня не посадят, если я смогу не молчать и делать на независимые деньги кино. Я уехал, потому что я хочу иметь возможность не молчать. Я готов бы был остаться, если бы я мог говорить. Невозможно сейчас делать кино в России, ходить на премьеры и вносить свой вклад в создание иллюзии нормальности. Я никого не осуждаю, но для меня это невозможно, так как я и украинец, и русский, и у меня родственники с обеих сторон», — объяснял Кузнецов.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Александр Кузнецов

Что Кузнецов говорил про спецоперацию

Александр Кузнецов рассказывал, что часть его семьи живет на Украине. При этом его папа поддерживает Россию в спецоперации.

«У меня часть семьи живет в Украине и воюет за ВСУ уже год. Моя мама украинка, мой папа русский. Мой папа поддерживает Россию в спецоперации, моя мама в шоке. Они не вместе. С папой я не виделся давно и не общаюсь. С 24 февраля, только в день рождения, он мне написал сообщение. И когда взорвали Крымский мост — он как раз был рядом, он работает моряком в Новой Зеландии, — в тот день я ему написал. Папа, насколько я знаю, хотел пойти добровольцем на спецоперацию за Россию, но его не взяли из-за здоровья», — делился он.

Чем Кузнецов занимается сейчас

Александр Кузнецов отмечал, что в Великобритании у него «нет никакого плана», однако он не переживает по этому поводу.

«Я не знаю, что будет дальше, у меня нет никакого плана. Но я не переживаю по этому поводу. У меня нет квартиры и машины, но мне все интересно... У меня нет детей, все хорошо с мамой и папой, мне не на что жаловаться, деньги я заработаю. С детства у меня был образ в голове, что Великобритания — мой дом. И когда я туда добрался, как-то все так и сложилось. А добрался я туда впервые как раз на съемки „Гарри Поттера“. Может быть, под влиянием романтики этого момента у меня все в этом городе и сложилось. Я не ощущаю эту страну своей родиной, но в Великобритании и конкретно в Лондоне мне максимально хорошо. Я снимаю в Лондоне комнату за 800 фунтов. Делим квартиру с интересным чуваком — британец, инженер. У нас такая рок-н-ролльная атмосфера», — рассказывал актер.

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