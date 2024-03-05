«Если хочется отблагодарить – заплатите»: где сейчас актер Максим Суханов

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Максим Суханов

Актер и композитор Максим Суханов сейчас продолжает сниматься в кино. В каких проектах он задействован, что известно о личной жизни артиста?

Чем известен Суханов

Максим Суханов родился 10 ноября 1963 года в Москве. Учился в театральном училище имени Щукина.

«В детстве колебался в выборе, кем стать — музыкантом или врачом. Мне всегда казалось, что мое дело — лечить людей. То, что я делаю сейчас, как мне кажется, в некотором роде имеет отношение к врачеванию. Поэтому независимо от того, какого персонажа я играю, думаю, что мое влияние на зрителя будет позитивным», — рассказывал Суханов.

Суханов — дважды лауреат Государственной премии за исполнение ролей Хлестакова и Сирано де Бержерака. Трижды актер получал премию «Чайка». За роль Сирано в спектакле «Сирано де Бержерак» удостоился «Золотой маски».

В кино он дебютировал в 1985 году в картине «Тихая застава». Также артист снимался в проектах «Страна глухих», «24 часа», «Богиня: Как я полюбила», «20 сигарет», «Обитаемый остров: Схватка», «Москва, я люблю тебя!», «Утомленные солнцем 2: Цитадель», «Борис Годунов», «Темная как ночь. Анна Каренина», «Волшебник», «Сокровенный человек» и других.

Всего в фильмографии Суханова более 50 работ.

Что известно о личной жизни Суханова

Первый раз Максим Суханов женился в 1985 году — на актрисе Дарье Михайловой. В 1988 году у пары родилась дочь Василиса. В 1991 году супруги развелись.

Следующей избранницей Суханова была студентка ГИТИСа Лада Марис. Из-за романа с ней актер расстался с Михайловой. В 1993 году у них родилась дочь Софья.

«Тогда мне казалось, что если мы не будем вместе, то это станет преступлением гораздо большего масштаба, чем разбить семью. Мне он всегда казался большим и чистейшим ребенком. А иногда философом, мудрецом, что ли. Но всегда — зажигательным балагуром и юмористом. Об официальном браке с Максом я и не думала. Печать в паспорте тогда не имела для меня никакого значения. А в 1993 году родилась Соня. Если честно, когда впервые увидела Макса, сразу поняла: „Вот отец моего ребенка!“» — признавалась Марис.

Второй законной женой артиста стала журналист Этери Чаландзия. Они познакомились, когда Чаландзия брала интервью у Суханова. Журналист подарила супругу сына Бубу.

Вместе с супругой Суханов создал сценарий к картине «20 сигарет».

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Максим Суханов и его жена Этери

Почему Суханов отказался от звания народного артиста

Максим Суханов заявлял, что считает звания заслуженного и народного артистов «глупостью вопиющей».

Актер отказался от обоих званий, подчеркнув, что «на территории искусства все равны и неважно, сколько ты на этой территории живешь и творишь».

«Это чушь и ерунда. Возникло все это в военизированной стране, где все были помешаны на званиях, стали давать их и артистам. А если кому-то очень хочется отблагодарить артиста — так заплатите ему!» — говорил Суханов.

Чем сейчас занимается Суханов

В 2021 году вышли картины «Топи» и «Водопроводчик» с участием Максима Суханова.

В 2022 году появилась информация о том, что киностудия «Ленфильм» снимет фантастический сериал «Витязи» о русских богатырях-супергероях, сражающихся со злом в современном мире. Главные роли в проекте должны сыграть Максим Суханов, Иван Добронравов, Юрий Колокольников, Антон Васильев, Александр Устюгов, Владимир Епифанцев, Петр Красилов, Лиза Янковская и Виктория Исакова.

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