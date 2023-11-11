Составлен список звезд, у которых нет звания народного артиста России

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дмитрий Нагиев

Звание народного артиста не только подтверждает талант звезд, но и говорит о большой любви зрителей к ним. У кого из любимчиков россиян нет этой награды и почему?

Есть ли у Нагиева звание народного артиста

Популярный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев отказался от звания, поскольку убежден, что не сделал в своей профессии ничего особенного. По его словам, инициатива о поощрении поступала со стороны профильных министерств, однако артист не согласился. При этом послужной список актера насчитывает более 100 ролей в 100 разных проектах.

«Пока я уверен, что мне звания не нужны», — говорил Нагиев в одном из интервью.

В СМИ неоднократно писали, что актер занимается благотворительностью. Близкие рассказывали, что каждый год 4 апреля, в свой день рождения, Нагиев делает крупные пожертвования: например, в 2020 году он перевел 10 миллионов рублей в одну из больниц на закупку аппаратов ИВЛ, годом ранее — пять миллионов рублей на лечение детей с онкологией.

Кроме того, Нагиев возглавляет фонд «Анна», который помогает многодетным семьям, детским домам и приютам.

Почему Смехов не народный артист

Полюбившийся нескольким поколениям зрителей актер Вениамин Смехов отказался от звания народного артиста РФ, которое было ему предложено присвоить дважды. В первый раз, по словам артиста, он вспомнил позицию коллег Кирилла Лаврова и Михаила Ульянова, которая оказалась близка ему.

«Пришло время, когда меня вынуждали согласиться, потому что уже все молодые давно заслуженные и народные, а я нет. Но Ульянов и Лавров сказали: давайте от этих советских цацек откажемся. И перестали даже подписывать себя народными артистами. Мне это так понравилось», — рассказал Смехов.

Во второй раз с «важным человеком», пожелавшим присвоить актеру звание в честь 70-летнего юбилея, общалась супруга звезды «Трех мушкетеров». Жена объяснила, что Смехов обидится.

«Не надо мне. Экклезиаст замечательно сказал: доброе имя дороже звонкой масти. Высоцкому посмертно присвоили лауреата Госпремии. Пушкина посмертно признали», — подчеркивал Смехов.

Позже он признал, что ему звание не предлагали.

«Нам, [тогда еще] молодым, должны были дать звания. Представили к ним четыре-пять человек. Потом отобрали, потому что мы были рядом с режиссером Юрием Любимовым, а он тогда не угодил и попал в опалу. Затем снова хотели дать. А сейчас настало время, когда и не надо. Ведь если придет человек, которого вы не знаете, с заявлением „Я — Народный артист Голопупкин“, вы вряд ли начнете к нему хорошо относиться. <...> Поэтому, когда люди с высокой высоты намекнули, причем не мне, а моей жене Галочке, что надо бы, она честно сказала: „Он с вами разговаривать не будет“», — говорил он в 2016 году ИА «Галерея Чижова».

Как получилось, что Ярмольник без звания народного артиста

В 1994 году Ярмольник отказался от звания «Заслуженный артист России», а накануне 50-летия — от звания «Народный артист». Он объяснил свое решение тем, что эти награды сейчас «слишком обезличены».

«Это не дает тебе право больше сниматься или играть на сцене, тебе не будут уступать место в общественном транспорте, — пошутил Ярмольник в разговоре с ТАСС. — При советской власти, когда театр ехал на гастроли, народных артистов выделяли на афишах красным цветом, они летали в бизнес-классе, жили в номерах „люкс“. Хоть какой-то прок был от званий».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Леонид Ярмольник

Почему Белый отказался от звания народного артиста

Актер Анатолий Белый должен был получить звание народного артиста, но после начала СВО отказался и эмигрировал в Израиль. Спустя некоторое время в интервью американским журналистам Белый заявил, что не думает о возвращении на родину, но скучает по Москве и Санкт-Петербургу. Также он говорил, что не хочет отказываться от звания.

«Не буду кривить душой — когда присвоили звание, мне было приятно, потому что это оценка моей честной работы. Я не перечеркиваю прошлое, не собираюсь отказываться от звания. Если отберут, то пожалуйста — отбирайте. Но это мое призвание», — поделился Белый в эфире Radio Golos Berlina.

Как Суханов остался без звания народного артиста

Звезда российских сериалов и фильмов Максим Суханов считает звания «Заслуженного» и «Народного» артистов «глупостью вопиющей». Актер отказался от обоих званий, подчеркнув, что «на территории искусства все равны и неважно, сколько ты на этой территории живешь и творишь».

«Это чушь и ерунда. Возникло все это в военизированной стране, где все были помешаны на званиях, стали давать их и артистам. <...> А если кому-то очень хочется отблагодарить артиста — так заплатите ему!» — призвал Суханов.

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