Порошина, оспаривание отцовства, «Современник»: как живет Илья Древнов

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Илья Древнов

Актер Илья Древнов прославился благодаря ролям в фильмах «Ворошиловский стрелок», «Разбуди меня» и «По горячим следам». Что известно о карьере и личной жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Илья Древнов

Илья Древнов родился 3 октября 1977 года в Москве. После окончания школы у него был шанс поступить в американский колледж, специализирующейся на банковском деле, однако за компанию с одноклассницей он подал документы в несколько театральных институтов и поступил в Щепкинское училище.

Отыграв дипломный спектакль, Древнов начал работать в театре «Современник», где был задействован в постановках «Мертвые души», «Шапка» и «Женщины в поисках любви».

В кино актер дебютировал в фильме «Ворошиловский стрелок», где сыграл насильника Вадима Пашутина. Затем он появился в новогодней ленте «Моя мама — Снегурочка», сериале «Каменская» и во втором сезоне ленты «По горячим следам». В фильмографии артиста также значатся картины «Крылья», «По следу зверя», «Художник» и другие. Постельные сцены для Древнова — табу. За всю карьеру он ни разу не снимался в подобных эпизодах.

Фото: Стоян Васев/ТАСС Илья Древнов

Что известно о личной жизни Ильи Древнова

Илья Древнов состоял в браке с актрисой Марией Порошиной. Они прожили вместе 17 лет и развелись в 2018 году. Артисты являются родителями троих дочерей — Серафимы, Аграфены и Глафиры.

Вскоре после развода Порошина родила сына Андрея. В графе «отец» в его свидетельстве о рождении значился Илья Древнов. Артист обратился в суд и, предоставив необходимые подтверждения, доказал отсутствие кровного родства между ним и мальчиком. Актер остался в хороших отношениях с бывшей женой и признался, что у него нет точного ответа на вопрос о причине их расставания.

«Я даже сам для себя еще не определил, почему это произошло. Просто иногда так случается. Винить никого не стали. Значит, так должно было случиться. Дети знают, что мама и папа всегда рядом. Да, это непростой этап, но жизнь состоит из испытаний. Не может каждый день быть белая полоса. Сейчас дети не спрашивают, почему мы с мамой не вместе. Они все понимают», — заявил он в программе «Судьба человека».

Мария Порошина в прошлом году в интервью Борису Корчевникову подтвердила, что Илья Древнов продолжает общаться с дочерями.

«17 лет прожили вместе. Это большой срок. Жизнь была насыщенная, разная. Илья на связи, дает советы девочкам. В свободные дни приглашает их к себе, к своей маме. Они все время общаются», — отметила актриса.

Чем сейчас занимается Илья Древнов

Иль Древнов служит в театре «Современник» и на настоящий момент занят в четырех спектаклях. Также он гастролирует по России со антрепризой «Идеальная жена», где играет вместе с Марией Порошиной.

Сцену артист совмещает со съемками в кино. В 2023 году с ним на экраны вышел сериал «Невидимая нить». На текущий год запланирован выход ленты «В парке Чаир», где актер сыграл роль военного Крайнева.

Сейчас он не ведет соцсетей и предпочитает не давать интервью журналистам. О его нынешней личной жизни ничего не известно.

Читайте также:

Юлия Зыкова, страшное ДТП, поддержка СВО: как живет актер Андрей Чубченко

Первый канал, отказ от соцсетей, съемки: как сейчас живет Надежда Михалкова

Латвия, беременность, отъезд из РФ: где сейчас актриса Мария Шумакова