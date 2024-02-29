Арнтгольц, молодая возлюбленная, двое детей: как живет актер Иван Жидков

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Иван Жидков

Актер Иван Жидков снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о личной жизни артиста?

Чем известен Жидков

Иван Жидков родился 28 августа 1983 года в Екатеринбурге. После окончания школы он переехал в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ.

В кино артист дебютировал в 2003 году в фильме «В созвездии быка». Также Жидков снимался в картинах «На Верхней Масловке», «Неотложка — 2», «Солдаты — 4», «Белая гвардия», «Солдаты — 5», «Формула зеро», «Иван Грозный», «Сделано в СССР», «Ночная смена», «Путь к сердцу мужчины», «Принц Сибири», «Беги!», «Шум за стеной» и других.

Всего в его фильмографии более 70 работ.

Что известно о личной жизни Жидкова

В 2006 году Иван Жидков встречался с актрисой Екатериной Семеновой, которая была старше его на 12 лет. Спустя год пара рассталась.

В 2008 году он женился на актрисе Татьяне Арнтгольц. В 2009 году у супругов родилась дочь Мария. В 2013 артисты развелись.

«Чтобы преодолевать кризисы в отношениях, должна быть высокая мотивация. Сейчас институт брака меняется. Женщина может быть независимой от мужчины. Наши отношения просто себя изжили», — комментировал Жидков в программе «Судьба человека».

Следующей избранницей актера была модель Лилия Соловьева, которая родила ему сына Степана в 2017 году. Однако в 2018 году пара рассталась.

Сейчас Жидков состоит в отношениях со студенткой актерского факультета из Ростова-на-Дону по имени Мария. Он старше избранницы на 17 лет. В будущем возлюбленные хотят узаконить отношения.

«Мы проговорили в общих чертах, что хотим пожениться. В будущем сделаю предложение, и обсудим конкретно сроки и дату. Все решим. Я не большой любитель пышных торжеств. Хотелось бы что-то лаконичное, особое сделать», — сообщил Жидков.

Артист познакомился с избранницей в салоне красоты Ростова-на-Дону, где она работала администратором. Через какое-то время она переехала к Жидкову в Москву.

«Она учится. Нашел ей замечательного агента, сделали фотосессию. Маша уже ходит на пробы в театры. Становится настоящей актрисой. Я стараюсь, чтобы ее жизнь была насыщенной, интересной. Она сразу меня впечатлила. Вот даже не могу выделить, что именно мне понравилось в Марии, когда увидел ее впервые. Она мне вся понравилась», — делился актер.

Чем сейчас занимается Жидков

Иван Жидков продолжает творческую деятельность. Сейчас он задействован в постановках «Охота на мужчин», «Дурочка» и «Провинциальные анекдоты».

В 2023 году актер снялся в сериале «Зеркало лжи». В скором времени также должны выйти проекты «Мур-мур, Амур» и «Инъекция любви» с его участием.

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