Бывший муж Арнтгольц показал поклонникам дочку Марию

Ранее 35-летний актёр Марк Богатырёв связал себя узами брака с 38-летней актрисой Татьяной Арнтгольц. Торжество было тайным, о нём знали только близкие друзья пары. По некоторым данным, оно прошло в Москве.
Как писал NEWS.ru, российская певица Кристина Орбакайте показала фото восьмилетней Клавдии в одежде оверсайз. На ребёнке надет свитшот тёмно-синего цвета. Девочку исполнительница родила от предпринимателя Михаила Земцова.
В 2020-м дочь звёздной мамы записала свою первую композицию. Снимок 49-летняя Орбакайте опубликовала в сторис своей страницы в социальной сети Instagram.