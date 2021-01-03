Бывший муж Арнтгольц показал поклонникам дочку Марию

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Бывший муж Татьяны Арнтгольц Иван Жидков проводит новогодние каникулы вместе со своими детьми: дочкой Марией и сыном Степаном.

В своей социальной сети Жидков выложил свежие кадры, дав понять подписчикам, что к нему в гости приехала дочка Маша. Девочка находится в прекрасных отношениях со своим отцом и братом Стёпой.

Ох, ну я погряз в детишках, — отметил Жидков.

Ранее 35-летний актёр Марк Богатырёв связал себя узами брака с 38-летней актрисой Татьяной Арнтгольц. Торжество было тайным, о нём знали только близкие друзья пары. По некоторым данным, оно прошло в Москве.

Как писал NEWS.ru, российская певица Кристина Орбакайте показала фото восьмилетней Клавдии в одежде оверсайз. На ребёнке надет свитшот тёмно-синего цвета. Девочку исполнительница родила от предпринимателя Михаила Земцова.

В 2020-м дочь звёздной мамы записала свою первую композицию. Снимок 49-летняя Орбакайте опубликовала в сторис своей страницы в социальной сети Instagram.