Стало известно, куда пропал заслуженный артист РСФСР Александр Мартынов

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Александр Мартынов в кинофильме «Право на прыжок»

Заслуженный артист РСФСР Александр Мартынов в последнее время пропал из поля зрения поклонников и средств массовой информации. Как сейчас живет актер, что известно о его личной жизни, почему он перестал сниматься в кино?

Чем известен Мартынов

Александр Мартынов родился 25 июля 1948 года в Кишиневе. Он принимал участие в постановках школьного театра, но о профессии актера сначала всерьез не задумывался.

После окончания школы Мартынов стал студентом географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, где изучал экономику Франции. Там он начал играть в студенческом театре. Его заметил режиссер Исидор Анненский. Деятель искусства пригласил Мартынова в картину «Татьянин день», вышедшую в 1967 году.

Кроме того, режиссер Александр Курочкин в 1970 году предложил ему роль в ленте «Пассажир с „Экватора“». После этого Мартынов поступил в Школу-студию МХАТ и решил, что станет актером.

Артист снимался в проектах «Чао!», «Москва. Чистые пруды», «Гость», «Военно-полевой роман», «Битва за Москву», «Кин-дза-дза!», «Потерпевший», «Темные аллеи», «Твоя воля, господи!», «Поворот ключа», «Ледниковый период», «Псевдоним „Албанец“» и других. Всего в его фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Мартынова

По данным СМИ, первый раз Александр Мартынов женился, будучи студентом. В браке родилось двое сыновей.

По словам актрисы Любови Руденко, третьим и их общим сыном с Мартыновым является Анатолий Руденко, который тоже стал актером. При этом Мартынов родство признавать отказался.

В 1984 году артист женился на молодой коллеге Татьяне Мухе, которая подарила ему дочь Марию. Брак продлился четыре года.

«Все было кончено. Мне всего 27, а жизнь разбита. Саша поначалу платил алименты — 29 рублей. Ровно столько уходило на оплату детского садика для Маши. Первое время она очень скучала по отцу. Единственный раз Саша поздравил ее с Новым годом. Подарил дочери голубого зайца, посидел полчаса и ушел», — вспоминала Муха.

По информации СМИ, позже у Мартынова родилась еще одна дочь — Наталья.

Куда пропал Мартынов

Александр Мартынов за время своей карьеры брал несколько творческих перерывов. Первый случился в 90-е годы. Тогда артисту почти не предлагали серьезные роли в кино. В 1994 году он решил завязать с профессией и уехать в деревню, чтобы заниматься своим хозяйством.

Пауза продлилась пять лет. В 1999 году Мартынов вернулся в кино, появившись в сериале «Поворот ключа».

Затем актер снова пропал почти на 10 лет. В 2008 году он сыграл в сериале «Псевдоним „Албанец“». После этого на экране Мартынов пока не появлялся.

Чем сейчас занимается Мартынов

Сейчас Александр Мартынов не появляется в новых проектах. По данным СМИ, он редко бывает в Москве, предпочитая жизнь на даче в Кратово.

Актер занимается работой на участке и ухаживает за садом. По словам друзей Мартынова, он также пишет сценарии.

Авторам программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ удалось взять небольшое интервью у артиста, в котором он подтвердил, что спокойная жизнь вдали от городской суеты делает его счастливым.

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