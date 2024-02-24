Заслуженный артист РСФСР Александр Мартынов в последнее время пропал из поля зрения поклонников и средств массовой информации. Как сейчас живет актер, что известно о его личной жизни, почему он перестал сниматься в кино?
Чем известен Мартынов
Александр Мартынов родился 25 июля 1948 года в Кишиневе. Он принимал участие в постановках школьного театра, но о профессии актера сначала всерьез не задумывался.
После окончания школы Мартынов стал студентом географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, где изучал экономику Франции. Там он начал играть в студенческом театре. Его заметил режиссер Исидор Анненский. Деятель искусства пригласил Мартынова в картину «Татьянин день», вышедшую в 1967 году.
Кроме того, режиссер Александр Курочкин в 1970 году предложил ему роль в ленте «Пассажир с „Экватора“». После этого Мартынов поступил в Школу-студию МХАТ и решил, что станет актером.
Артист снимался в проектах «Чао!», «Москва. Чистые пруды», «Гость», «Военно-полевой роман», «Битва за Москву», «Кин-дза-дза!», «Потерпевший», «Темные аллеи», «Твоя воля, господи!», «Поворот ключа», «Ледниковый период», «Псевдоним „Албанец“» и других. Всего в его фильмографии более 50 работ.
Что известно о личной жизни Мартынова
По данным СМИ, первый раз Александр Мартынов женился, будучи студентом. В браке родилось двое сыновей.
По словам актрисы Любови Руденко, третьим и их общим сыном с Мартыновым является Анатолий Руденко, который тоже стал актером. При этом Мартынов родство признавать отказался.
В 1984 году артист женился на молодой коллеге Татьяне Мухе, которая подарила ему дочь Марию. Брак продлился четыре года.
«Все было кончено. Мне всего 27, а жизнь разбита. Саша поначалу платил алименты — 29 рублей. Ровно столько уходило на оплату детского садика для Маши. Первое время она очень скучала по отцу. Единственный раз Саша поздравил ее с Новым годом. Подарил дочери голубого зайца, посидел полчаса и ушел», — вспоминала Муха.
По информации СМИ, позже у Мартынова родилась еще одна дочь — Наталья.
Куда пропал Мартынов
Александр Мартынов за время своей карьеры брал несколько творческих перерывов. Первый случился в 90-е годы. Тогда артисту почти не предлагали серьезные роли в кино. В 1994 году он решил завязать с профессией и уехать в деревню, чтобы заниматься своим хозяйством.
Пауза продлилась пять лет. В 1999 году Мартынов вернулся в кино, появившись в сериале «Поворот ключа».
Затем актер снова пропал почти на 10 лет. В 2008 году он сыграл в сериале «Псевдоним „Албанец“». После этого на экране Мартынов пока не появлялся.
Чем сейчас занимается Мартынов
Сейчас Александр Мартынов не появляется в новых проектах. По данным СМИ, он редко бывает в Москве, предпочитая жизнь на даче в Кратово.
Актер занимается работой на участке и ухаживает за садом. По словам друзей Мартынова, он также пишет сценарии.
Авторам программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ удалось взять небольшое интервью у артиста, в котором он подтвердил, что спокойная жизнь вдали от городской суеты делает его счастливым.
Читайте также:
«Молодежка», тайная свадьба, съемки: как живет актер Александр Соколовский
Актер Руслан Ибрагимов: как живет звезда «Ментовских войн», куда пропал
Смена фамилии и мечты о Голливуде: куда пропал актер Мартынов из «Универа»