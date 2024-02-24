«Молодежка», тайная свадьба, съемки: как живет актер Александр Соколовский

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Александр Соколовский

Актер Александр Соколовский прославился благодаря роли в сериале «Молодежка». В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Соколовский

Александр Соколовский родился 12 февраля 1989 года в Санкт-Петербурге. Учился в ГИТИСе.

В кино актер дебютировал в 2005 году в сериале «Каменская-4». Популярность ему принесла роль Егора Щукина в проекте «Молодежка», вышедшем в 2013 году.

Также Соколовский снимался в картинах «Все умрут, а я останусь», «Склифосовский», «Одноклассницы», «Рубеж», «Гранд», «Сувенир из Одессы», «Султан моего сердца», «Стюардесса», «Клевер желаний», «Смерть в объективе», «Магомаев», «Доктор, позовите врача!», «Что знает Марианна?», «Ботан и супербаба», «Старикам тут не место» и других. Всего в его фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Соколовского

Александр Соколовский встречался с блогером Кариной Кросс. Пара была вместе полтора года, но рассталась в 2014 году. Кросс объясняла разрыв неготовностью актера к серьезным отношениям.

В 2015 году артист начал встречаться с моделью Ульяной Грошевой. Влюбленные часто вместе путешествовали, но спустя год расстались.

В 2020 году Соколовский женился на выпускнице Банковской школы ЦБ РФ Светлане Гайсиной. Однако в 2023 году пара оформила развод.

«У нас был серьезный, долгий, непростой разговор, в котором я объяснял, почему эти отношения надо заканчивать. Я благодарен ей за ее мудрость, за ее адекватную реакцию, за то, что поняла и приняла. Мы разошлись без претензий. Мы сейчас не общаемся, но если по каким-то причинам нам понадобится друг другу позвонить, поговорить, то мы не проигнорируем друг друга. Мы в адекватных взрослых отношениях», — делился артист на своем YouTube-канале «Сокол знает».

В конце 2023 года стало известно, что Соколовский снова женился. Его избранницей стала фитнес-тренер Соня Некс.

«Он нашел меня в соцсетях через единственного общего друга. Я получила сообщение, от которого пошли мурашки, и сразу сказала, что это будущий муж. Я не знала его раньше, так как не смотрела русские фильмы и сериалы», — рассказывала Некс.

Пара тайно узаконила отношения еще в сентябре 2023 года, но рассказала о событии только тогда, когда сыграла свадьбу на Гавайях.

Чем Соколовский занимается сейчас

Александр Соколовский продолжает творческую деятельность. Сейчас он задействован в спектаклях «Причал», «Голова», «Философ Омский» и «Дыши!».

В 2023 году артист снялся в картинах «Трейдер» и «АльфаРомео». В скором времени также должна выйти комедия «Любовь со второго взгляда» и американская короткометражка Savior of the Universe с его участием.

Помимо этого, актер ведет свой YouTube-канал «Сокол знает», в котором «приоткрывает завесу тайн кинематографа и творческой жизни».

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