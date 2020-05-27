Актёр Жидков спустя несколько месяцев получил возможность увидеться с сыном

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Трогательный кадр со своим наследником Степаном, матерью которого является модель Лилия Соловьёва, опубликовал Иван Жидков в Instagram.

Артист не видел сына на протяжении нескольких месяцев из-за карантина. Жидков очень переживал по этому поводу и считал, что в этом виновата бывшая супруга.

Сколько зим, сколько лет, — подписал Жидков снимок.

У актёра сложились непростые отношения с Соловьёвой. Недавно Лилия обвинила Ивана в том, что он не платит в период пандемии коронавируса алименты. Женщина также говорила, что сын, несмотря на карантин, хочет есть, и артисту стоило бы быть более внимательным к сыну. Потом она рассказала, что Жидков «заплатил по счетам».

Как писал NEWS.ru, российская модель Ирина Шейк и голливудский актёр Брэдли Купер смогли сохранить тёплые отношения ради их общей дочери. Звёзды вместе проводят много времени.