Вышел тизер сериала «Топи» от сценариста «Текста»

https://static.news.ru/photo/d79d8a3a-8ad1-11ea-b94d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из сериала «Топи»/kinopoisk.ru

Стриминговый сервис «КиноПоиск HD» опубликовал тизер сериала «Топи» Дмитрия Глуховского, известного как автор цикла «Метро 2033» и романа «Текст». О точной дате выхода проекта пока что неизвестно.

Глуховский рассказал в интервью для платформы, это история о людях, попавших в «хтонический мир русской глубинки, где никакие понятные правила больше не работают». Ролик с беседой и тизером опубликованы на канале «КиноПоиска».

В сериале снялись Иван Янковский, Максим Суханов, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Володчинская и Анастасия Крылова. Режиссёром выступил Владимир Мирзоев.

Как писал NEWS.ru, «КиноПоиск HD» займётся производством сериала, который расскажет о победе Бориса Ельцина на выборах президента России в 1996 году. Проект получил название «Сердечный приступ».