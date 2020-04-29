Вышел тизер сериала «Топи» от сценариста «Текста»

Стриминговый сервис «КиноПоиск HD» опубликовал тизер сериала «Топи» Дмитрия Глуховского, известного как автор цикла «Метро 2033» и романа «Текст». О точной дате выхода проекта пока что неизвестно.
Глуховский рассказал в интервью для платформы, это история о людях, попавших в «хтонический мир русской глубинки, где никакие понятные правила больше не работают». Ролик с беседой и тизером опубликованы на канале «КиноПоиска».
В сериале снялись Иван Янковский, Максим Суханов, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Володчинская и Анастасия Крылова. Режиссёром выступил Владимир Мирзоев.
Как писал NEWS.ru, «КиноПоиск HD» займётся производством сериала, который расскажет о победе Бориса Ельцина на выборах президента России в 1996 году. Проект получил название «Сердечный приступ».
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