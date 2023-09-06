Штрафы, продажа дома, статус иноагента: как живет уехавший из РФ Юрий Дудь

Фото: вДудь/youtube.com

Юрий Дудь

Журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в прошлом году осудил действия российских властей и уехал в Испанию. Он ликвидировал ИП в России и перебрался в Барселону вместе с семьей. Как сейчас живет блогер и чем он занимается?

Почему Юрий Дудь уехал из России

Юрий Дудь уехал из России в апреле 2022 года — после того как Минюст РФ признал его иноагентом. Дудь пытался оспорить данный статус, но суд отклонил его иск. Кроме того, в 2022 году журналиста признали виновным в пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних.

После отъезда блогер какое-то время скрывал свое местоположение, но вскоре выяснилось, что он вместе с семьей обосновался в Испании. По данным Telegram-канала «Курятник», Дудь купил квартиру в Барселоне и получил в Испании вид на жительство после того, как оформил «золотую визу» — ее выдают людям, сделавшим вклад в развитие экономики страны.

«Через месяц после эмиграции журналист купил квартиру площадью 82 квадратных метра. Сумма сделки — €550 000 (35 млн рублей)», — говорилось в публикации.

Дом в Новой Москве размером в 12,5 сотки Дудь продал за 42 млн рублей, пишет Super.ru. Также телеведущий избавился от автомобиля Hyundai и выписался из квартиры отца.

По данным СМИ, дом в Новой Москве — не все, чем владел Дудь в России. На него также записана трехкомнатная квартира на Южнобутовской улице.

В Южном Бутове до сих пор живет семья жены журналиста Ольги. Поддерживает ли женщина связь с родными — неизвестно, но, судя по ее соцсетям, в РФ после эмиграции она не приезжала, сообщает StarHit.

Чем Юрий Дудь занимается за границей

После отъезда из России Юрий Дудь по-прежнему проводит интервью и публикует их на своем YouTube-канале. Героями блогера в основном становятся те, кто не поддерживает специальную военную операцию на Украине. Однако в январе журналист решил пригласить в свое YouTube-шоу собеседника с другим мнением — актера Оскара Кучеру.

После выхода выпуска артист столкнулся с критикой. Пользователи Сети заявили, что Кучера не смог отстоять и аргументировать свою позицию. Сам актер признался, что не был готов к такого рода интервью. Он назвал беседу с Дудем «допросом».

«Во-первых, после драки кулаками не машут. Во-вторых, мы же сами все прекрасно знаем и понимаем. В-третьих, монтаж — великая вещь, и очень удобно дать преамбулу и не дать ответ. Я просто был сбит с толку, потому что не ожидал такого напора. Я ошибся. Я шел на интервью, а попал на допрос. Больше добавить мне нечего. Я ни секунды не жалею, и, если бы мне предложили снова, я бы снова пошел. Но сейчас, имея опыт, я бы уже прекрасно понимал, к чему готовиться», — говорил Кучера в программе RTVI «Легенда».

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