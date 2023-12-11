Дочь «Кузи из Универа» не захотела говорить об отце

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Виталий Гогунский

Юная блогерша Милана Гогунская отказалась отвечать на вопрос NEWS.ru об отношениях с отцом — актером сериала «Универ» Виталием Гогунским, исполнившем роль Кузи. 11 декабря 13-летняя инфлюенсерка участвует в новогоднем концерте телеканала «ЖАРА» в московском Crocus City Hall.

Простите не отвечаю на вопросы, — сказала Милана.

При этом Милана рассказала, что Новый год точно будет встречать с мамой. Однако пока не может рассказать, где именно.

В январе 2023 года Виталий Гогунский признавался, что сильно скучает по дочери. К тому моменту он не видел своего ребенка два года. В тот же месяц экс-супруга актера Ирина Маирко сообщила, что теперь бывший муж претендует на доходы от YouTube-канала их общей дочери.

Сейчас Милана под псевдонимом Milana Star осваивает карьеру певицы. На ее YouTube-канале значится более 3 млн подписчиков. Последний ее клип «В танце» вышел в конце ноября и набрал 200 000 просмотров. 29 февраля 2020 года Milana Star дала сольный концерт под названием «Не малявка» в московском Крокус Сити Холле. За шесть лет в дискографии артистки накопилось семь релизов, в которые вошли 30 песен.