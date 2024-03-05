Алкоголь, уехавшие артисты, «Звезды в Африке»: как живет Станислав Ярушин

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Станислав Ярушин

Актер и певец Станислав Ярушин прославился благодаря сериалу «Универ». Как он живет сейчас, чем занимается, что известно о его личной жизни?

Чем известен Ярушин

Станислав Ярушин родился 14 января 1981 года в Челябинске. В 11-м классе он начал играть в КВН, а позже, став студентом Челябинского государственного агроинженерного университета, вошел в состав местной команды КВН «Линия отрыва».

«Наверное, чтобы быть кавээнщиком, нужно в первую очередь, чтобы человек был без комплексов, который может выйти не стесняясь и показать себя в зале, что на что-то способен. Человек должен обладать актерским чувством. Часто бывает, что подходят к кавээнщику и говорят: ты окончил актерские курсы? А он отвечает: нет я учусь в обычному вузе, просто я кавээнщик. Конечно, нужна раскомплексованность, но если тебе, как говорится, дано, то можно играть в КВН», — делился Ярушин.

Позже он попал в сборную команду Челябинска под названием «Земляки». В 1999 году «Земляки» объединились с командой Магнитогорского государственного педагогического института и стали именоваться «Уездный город». Именно в составе этого коллектива, ставшего в 1999 году чемпионом Первой лиги КВН, Ярушин в 2000 году начал выступать в Высшей лиге.

В 2002 году «Уездный город» завоевал «Малого КиВиНа» на фестивале в Юрмале «Голосящий КиВиН 2002», а также занял первое место в сезоне и стал чемпионом Высшей лиги.

В 2003 году Ярушин стал фронтменом новой челябинской команды КВН «Лица уральской национальности» (ЛУНА).

В 2008 году актер вел шоу «Цвет нации», затем — «Все по-нашему». Спустя время он начал сниматься в ситкомах «Универ» и «Универ. Новая общага», сделавших его знаменитым.

Также Ярушин играл в проектах «Максимальный удар», «Zомбоящик», «Отель Браун», «Кастинг» и других. Всего в его фильмографии на данный момент 17 работ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Станислав Ярушин

Что известно о личной жизни Ярушина

С 2008 по 2009 год Станислав Ярушин был женат на Полине Бисеровой, дочери чиновника из Копейска.

Второй раз актер женился в 2011 году — на женщине по имени Алена. Она преподает в семейной школе танцев.

Супруги воспитывают двоих детей — дочь Стефанию и сына Ярослава.

Что известно об алкогольной зависимости Ярушина

Станислав Ярушин признавался, что у него были проблемы с алкоголем, которые чуть не разрушили его брак. Актер смог вовремя остановиться и отказаться от спиртного.

«Я всегда любил веселиться. Выпивал, и меня дальше несло. Это постоянные тусовки, мероприятия, банкеты. У меня не было проблем, тут обычная история — я не умел опохмеляться. Лишь в 35 лет понял, что так нельзя. В какой-то момент и жена Алена сказала: „Пора останавливаться, ты же потеряешь семью и все остальное. Сколько можно?“» — рассказывал Ярушин Лауре Джугелии.

Сейчас звезда «Универа» не пьет. Также он не курит сигареты и кальян.

«23 января, как сейчас помню, просыпаюсь с дичайшего похмелья и говорю: „Я больше никогда в жизни не возьму алкоголь в руки“. Спустя два года понял, каким был дураком, почему я не сделал этого раньше? Спустя четыре года я выпустил два музыкальных альбома и сделал столько, сколько не делал за все те годы. Спустя пять лет сижу и думаю: „Какого черта не сделал это раньше? Вот правда“», — отмечал артист.

По его словам, если бы он не остановился, то мог бы остаться без работы, поскольку руководство «Универа» и так оштрафовало его за постоянные гулянки.

«Сарафанное радио пошло про меня. Несколько съемок сериала я пропустил, и меня оштрафовали. Это была большая неприятная сумма. Благодарен ребятам за то, что они так поступили, ведь нужно уважать съемочную группу. Нужно уважать других, сейчас я это понимаю, а тогда думал „разберусь“, но нет!» — добавил Ярушин.

Что Ярушин говорил об уехавших артистах

Станислав Ярушин, комментируя массовый отъезд артистов из России после начала спецоперации, отмечал, что сам никуда уезжать не планирует.

«Есть артисты, которые уехали куда-то и оттуда поливают нашу страну грязью. Я патриот и не уехал», — заявил он.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Станислав Ярушин

Чем Ярушин занимается сейчас

Станислав Ярушин продолжает творческую деятельность.

В 2021 году он принял участие в программе «Звезды в Африке», в 2022 году — в передаче «Звезды в Африке. Битва сезонов». В том же году Ярушин появился в проекте «Аватар».

Два года назад он запустил YouTube-шоу «Музloft», в рамках которого артисты исполняют различные композиции вживую и дают ему интервью. Героями выпусков Ярушина становились Анатолий Цой, Юлия Савичева, Денис Клявер, Лена Катина, Клава Кока, Лариса Долина, Алексей Чумаков, Ваня Дмитриенко, Ярослав Дронов (SHAMAN), Люся Чеботина, Mary Gu, Полина Гагарина, Валерия и другие музыканты.

В 2023 году актер снялся в сериале «Красный 5». В скором времени также должны выйти проекты «Уволить Жору» и «Универ. 13 лет спустя» с его участием.

Помимо этого, недавно Ярушин принял участие в выпуске музыкального шоу «Конфетка» на ТНТ.

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