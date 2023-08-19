Смена фамилии и мечты о Голливуде: куда пропал актер Мартынов из «Универа»

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Александр Мартынов

Александр Мартынов прославился благодаря сериалу «Универ. Новая общага», где он исполнил роль Валентина Будейко. Несмотря на популярность ситкома, сейчас артиста редко можно увидеть в кино. Куда пропал актер и в каких проектах он задействован?

Чем известен Александр Мартынов

Александр Мартынов — актер театра и кино. На протяжении долгих лет он служил в петербургском театре «Буфф», однако, пройдя кастинг в сериал «Универ. Новая общага», уволился из него и вместе с семьей переехал в Москву. Именно роль ботаника Вали в проекте сделала его известным. Но после завершения сериала он, как и многие артисты, сыгравшие в ситкоме, столкнулся с «проклятием» жанра — его не звали в другие фильмы. Из-за этого актер даже сменил фамилию, решив таким образом начать все сначала.

«Я сменил фамилию Стекольникова на Мартынова, поскольку это — родовая фамилия. Изначально это не было сделано для карьеры, но моя жизнь действительно изменилась. И не только в плане актерской карьеры. Я, например, пошел получать второе высшее образование: учусь на семейного психолога. Мне всегда это было интересно», — рассказывал он в интервью Светлане Баласанян.

Чем Александр Мартынов занимается сейчас

Александр Мартынов после смены фамилии решил также освоить новую специальность — он учится на психолога. Сейчас он редко снимается в кино, однако задействован во многих спектаклях. При этом Мартынов отмечал, что профессия актера — кардинальна и драматична.

«Профессия актера кардинальна и драматична. Сейчас роли чаще отдают блогерам, не имеющим актерского образования, поскольку у них много подписчиков, у них есть большая аудитория, за ними следят. Например, недавно я снимался в проекте, где блогер Давид Манукян (Дава) получил главную роль. А я там был в эпизоде», — жаловался звезда «Универа».

Мартынов также признавался, что мечтал покорить Голливуд. Он хотел переехать в США вместе с женой и тремя детьми, но на данный момент понял, что это слишком затратно.

«Я мечтал покорить Голливуд, активно учил английский. Я хотел увидеть на деле высшую школу кинопроизводства. Но пока не получилось. У меня жена, трое детей. Слишком затратно переезжать», — объяснял артист.

После «Универа» он также снимался в проекте «Универ. 10 лет спустя». Недавно стало известно, что канал ТНТ приступил к работе над продолжением сериала, в котором задействован Мартынов. События развернутся через три года после «Универа. 10 лет спустя»: Кристина (Настасья Самбурская) окончательно рассталась с Антоном (Станислав Ярушин), а тот пытается жить в свое удовольствие. Однако неожиданно в его жизни появляется взрослая дочь, о которой он раньше не знал. Майкл (Арарат Кещян) пытается вернуть Варю (Екатерина Молоховская), которая подала на развод, а Маша (Анна Хилькевич) в одиночку воспитывает двоих детей, пока Валя (Александр Мартынов) пропадает на работе. Именно в этот момент в ее жизни появляется бывший парень Кузя (Виталий Гогунский), ставший бизнесменом. Дата выхода запланирована на 2024 год.

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