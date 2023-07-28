Кузя возвращается: кадры со съемок сериала «Универ. 13 лет спустя»

Фото: Comedy Club Production

Виталий Гогунский

Телеканал ТНТ начал съемки сериала «Универ. 13 лет спустя». Проект станет продолжением сериалов «Универ. 10 лет спустя», «Универ. Новая общага» и «Универ».

Главная звезда нового сезона — Эдуард Кузя Кузьмин в исполнении актера Виталия Гогунского. Он не снимался в «Универе» больше 11 лет. Как рассказал креативный продюсер Евгений Соболев, «идея с возвращением Кузи витала давно», еще на этапе съемок «Универа. Новая общага». «Но там по разным причинам не сложилось», — добавил Соболев.

Как отметил в беседе с NEWS.ru Виталий Гогунский, съемки нового «Универа» стартовали в фантастической атмосфере при участии профессионалов своего дела. Он признал, что комедия — непростой жанр, и команда делает все возможное, чтобы проект понравился зрителям.

Роль самого Гогунского значительно изменится. Теперь он — не простой студент, а успешный бизнесмен. По словам актера, играть эту роль ему легко и приятно, и он получает большое удовольствие от участия в проекте.

Кадры со съемок сериала «Унивет. 13 лет спустя» — в галерее NEWS.ru.