«Я представитель либеральных настроений»: как живет актер Александр Яцко

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Яцко

Заслуженный артист России Александр Яцко более 30 лет служит в театре имени Моссовета и снимается в кино. Он известен ролями в лентах «Страна глухих», «Хиромант», «Тест на беременность». Как сейчас складывается его карьера и личная жизнь, какие последние новости выходили об актере?

Чем сейчас занимается Александр Яцко

В прошлом году Александр Яцко снимался в продолжении сериала «Тест на беременность». В кадре артист появился с актрисой Светланой Ивановой и певицей Кристиной Орбакайте.

7 марта в России состоится премьера фильма «Онегин», где Александр Яцко сыграл одну из главных ролей. Артист с 1993 года продолжает случить в театре имени Моссовета. Он задействован в шести постановках культурного учреждения, а также играет в новом спектакле режиссера Константина Богомолова «Бесы Достоевского» в Театре на Бронной.

В интервью Пятому каналу артист признался, что планирует создать собственный театр.

«Я профессиональный мечтатель. Профессиональный строитель воздушных замков. И я мечтаю наконец превратить воздушный замок театра моей мечты в реальный кирпич, железобетон, стекло, железо», — заявил Яцко.

Что сказал Яцко про отъезд Александра Филиппенко из РФ

Александра Яцко много лет работал вместе с народным артистом РФ Александром Филиппенко, который после начала спецоперации переехал жить в Вильнюс. В театре Моссовета его отъезд связывали с необходимостью пройти лечение за границей, однако позднее дочь актера сообщила, что переезд отца связан с его позицией по Украине.

По словам Яцко, после отъезда Филиппенко они потеряли связь, однако артист уверен, что у его старшего коллеги за границей все в порядке.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Филиппенко

«Он старше меня, из другого поколения. Филиппенко принадлежит к числу тех, кого я считаю своими учителями. Мы с ним вместе работали — это было удовольствие. С ним интересно, потому что он ворчун и педант в работе, а я вольнее себя чувствую. Позволял какие-то уходы в сторону, а его это раздражало. Он очень хороший и энергичный человек. То, как изменилась его жизнь, — по-моему он со всеми проблемами справляется с блеском», — сказал Яцко в эфире Первого радио 89.1FM.

Что говорил Яцко о патриотизме

Александр Яцко в 2015 году признался, что ему чужд патриотизм и он не хочет, чтобы его сын, которому на тот момент исполнялось 18 лет, пошел в армию. Артист также отменил, что если начнется война, то он не пойдет на фронт, поскольку не подойдет по возрасту.

«Я старый, меня вряд ли призовут. Сыну Василию в этом году 18 лет, но я бы не хотел, чтобы он попал в армию. Мы с ним из другого вида человеческого — ботаники», — сказал он «Собеседнику».

Яцко также заявил, что не считает нужным воспитывать у молодежи патриотизм, при этом свою точку зрения артист не собирается никому навязывать.

«По крайней мере, мне это чувство незнакомо. Но если кто-то патриот, я отношусь с сочувствием. Я человек трезво-циничный, представитель либеральных настроений, мне, скорее всего, набьют морду, если мы с вами начнем развивать эту тему. А если мне повредят лицо, то я не смогу работать. Я поэтому и не участвую в телепроектах, где надо драться, я пацифист», — добавил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Яцко

Что известно о личной жизни Александра Яцко

Первой женой Яцко была актриса Елена Валюшкина. В этом браке родились сын Василий и дочь Мария. Они разошлись спустя 19 лет совместной жизни, в 2014 году. По словам Валюшкиной, их официальный развод состоялся за восемь лет до реального распада семьи с целью решить квартирный вопрос. Однако успехом это не кончилось.

Несколько лет назад Яцко женился во второй раз. У него родилась дочь София. Новая избранница 65-летнего актера Дарья Отвага младше супруга на 31 год. По словам артиста, ради жены он начал следить за собой, бросил курить и отказался от алкоголя.

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