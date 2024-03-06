SHAMAN: последние новости сегодня, 6 февраля, концерты, скандалы, слухи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Шаман

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) продолжает концертный тур по России. Какие еще последние новости о нем известны, где артист выступит в ближайшее время, кто назвал его героем времени?

Кто и почему назвал SHAMAN героем времени

Заслуженный артист России Сергей Рогожин объяснил, с чем связана популярность SHAMAN.

«Дронов — замечательный певец. Как вокалиста я его могу оценить на 100 баллов. Он владеет аппаратом. Более того, у него образование народное, и он вписывает народные „мульки“ в вокал. Но сколько он в свое время ни бился и ни старался, ему трудно было чего-то достигнуть. Он был не ко времени, а тут время пришло к нему. Он сделал песню „Встанем“ — и вдруг она оказалась невероятно ко времени. Я первый раз сам ее услышал, даже не видя, у меня слезы на глазах были. Она реально вштыривает», — высказался музыкант в программе «Так сказать».

По его мнению, такой исполнитель, как SHAMAN, обязательно должен был появиться. Рогожин назвал певца «героем времени».

«На мой взгляд, должен был быть такой герой. Объясню почему. Если бы замечательную песню „Встанем“, скажем, спел бы Лев Лещенко — мы потеряли бы молодежь сразу. При всем уважении ко Льву Валерьяновичу. Увы, там молодежной аудитории нет. А тут появляется пацан, который выглядит очень молодо. В дредах. Такой же, как они там. И вдруг поет правильную песню. И мы сразу же получаем и молодежь, и всех. Поэтому он стал героем времени. Нравится это кому-то или не нравится, но с этим надо считаться», — добавил артист.

Что известно о компромате на SHAMAN

Пресс-служба главы «Русской медиагруппы» Владимира Киселева прокомментировала информацию о том, что на музыкальной премии «Золотой Граммофон» журналистам раздали папки, в которых якобы лежал «компромат» на SHAMAN.

По данным представителей лидера группы «Земляне», гостям премии действительно были предоставлены материалы, однако они не содержали никаких порочащих репутацию исполнителя сведений.

«В папках нет никакого „компромата“, как писали некие издания. Раздали папки с материалами именно для того, чтобы не дискредитировали, не придумывали за Владимира Киселева и не начинали такими глупостями и словосочетаниями бросаться, как компромат. Нет никакой субъективности в высказываниях. Мы ничего не просим, хотите — печатайте, хотите — нет. Мы информируем для того, чтобы не было двойных толкований», — объяснили NEWS.ru в пресс-службе главы «Русской медиагруппы».

В папках содержались выдержки из публикаций СМИ о SHAMAN, а также сведения о певце и его выступлениях. В частности, в одной из статей говорилось: несмотря на то что SHAMAN назвал себя самым популярным артистом, в списке крупнейшей социальной сети он не числится.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Шаман

Почему SHAMAN не исполнит гимн перед матчем Россия — Сербия

21 марта в Москве, на стадионе «Динамо», состоится товарищеский матч России и Сербии.

Пресс-секретарь SHAMAN Антон Коробков-Землянский объяснил, что певец не сможет исполнить гимн перед матчем, так как в этот день даст концерт в Санкт-Петербурге.

«21 марта SHAMAN дает сольный концерт в Санкт-Петербурге с новой программой „Ты моя“. Билеты были раскуплены еще прошлой осенью, поэтому исполнить гимн России на открытии матча между сборными России и Сербии он не сможет», — рассказал Коробков-Землянский порталу Sport 24.

Где SHAMAN выступит в ближайшее время

SHAMAN продолжает концертный тур по России.

В ближайшее время он даст концерты в Москве (9, 10, 11 марта), Санкт-Петербурге (20, 21 марта), Ессентуках (26, 27 марта), Ставрополе (28 марта), Краснодаре (30, 31 марта), Ростове-на-Дону (2, 3, 4 апреля), Таганроге (6, 7 апреля), Уфе (20 апреля), Ижевске (22 апреля), Набережных Челнах (25 апреля), Раменском (7 мая), Люберцах (13 мая), Чехове (15 мая) и Архангельске (28 мая).

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