Королевская семья Великобритании: последние новости 6 марта, Миддлтон

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карл III

Король Великобритании Карл III в период лечения от рака прибыл в свою резиденцию Кларенс-Хаус, а принц Уильям проигнорировал вопрос о состоянии его супруги Кейт Миддлтон после операции. Какие известны последние новости о королевской семье сегодня?

Какие известны последние новости о Карле III

В начале февраля в Букингемском дворце сообщили, что у короля Великобритании обнаружили онкологическое заболевание во время процедур, связанных с увеличением простаты. Он раскрыл свой диагноз, чтобы оказать поддержку борющимся с раком.

В начале марта в Великобритании начали готовиться к смерти короля Карла III, сообщает Daily Express. По информации источника, в случае кончины монарха в королевстве пройдет операция под кодовым названием «Мост Менай», а первыми о его смерти узнают премьер-министр Британии, секретарь кабмина и несколько старших правительственных чиновников. Затем будет провозглашен новый король страны — старший сын Карла III принц Уильям. Его жена Кейт Миддлтон станет королевой-консортом.

На настоящий момент, по данным Daily Mail, Карл III продолжает лечение от рака, в связи с чем не исполняет общественные обязанности. Король 5 марта прибыл в свою резиденцию Кларенс-Хаус, где продолжает работать с государственными бумагами. Как сообщает источник, монарх находится в хорошем настроении.

Что известно о состоянии Кейт Миддлтон

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон впервые за два месяца появилась на публике после того, как Кенсингтонский дворец в январе сообщил, что ей сделали операцию на брюшной полости. О причинах хирургического вмешательства неизвестно.

На днях в Сети были опубликованы новые фотографии Миддлтон, которые были сделаны недалеко от Виндзорского замка. На снимках принцесса Уэльская в темных очках едет на пассажирском сиденье машины Audi, которой управляет ее мать.

Информация о состоянии Кейт Миддлтон после операции до сих пор неизвестна, Букингемский дворец держит эти сведения в строгой секретности, а принц Уильям игнорирует соответствующие вопросы. Так, во время посещения Уэльса по случаю Дня святого Давида один из поклонников королевской семьи поинтересовался самочувствием принцессы Уэльской, но ее супруг никак не отреагировал на вопрос, сообщает Daily Mail.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Гарри и его жена Меган Маркл

Почему принц Гарри и Маркл не станут лицами монархии

Принц Гарри и его жена Меган Маркл не смогут стать лицами британской монархии из-за правил престолонаследия, заявила NEWS.ru сотрудница Института всеобщей истории РАН британовед Марина Айзенштат. Она также напомнила о плохой репутации супругов среди членов королевской семьи.

«Принц Уильям — старший сын Карла III, да и у него есть дети. В Великобритании есть кому наследовать престол <...>. Гарри и Меган не могут стать лицами монархии. Они сами себя поставили в положение, что их вынуждены были изгнать из семьи. Мне сложно представить, чтобы все всё забыли и приняли их с распростертыми объятиями», — отметила спикер.

По мнению Марины Айзенштат, после того как в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, они вели себя недостойно. Она также отметила, что в погоне за деньгами герцог Сассекский выпустил мемуары, не дорожа родственными связями.

Читайте также:

Алкоголь, уехавшие артисты, «Звезды в Африке»: как живет Станислав Ярушин

«Вернусь в РФ, если меня не посадят»: куда пропал актер Александр Кузнецов

«Слово пацана», реакция на СВО, Бузова: как сейчас живет Наталья Рудова