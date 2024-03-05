Эксперт рассказала, почему принц Гарри и Маркл не станут лицами монархии Британовед Айзенштат: у принца Гарри и Меган Маркл плохая репутация в семье

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Принц Гарри и его жена Меган Маркл

Принц Гарри и его жена Меган Маркл не смогут стать лицами британской монархии из-за правил престолонаследия, заявила NEWS.ru британовед, сотрудник Института всеобщей истории РАН Марина Айзенштат. По словам эксперта, пара также имеет плохую репутацию среди членов королевской семьи.

Принц Уильям — старший сын Карла III, да и у него есть дети. В Великобритании есть кому наследовать престол <...>. Гарри и Меган не могут стать лицами монархии. Они сами себя поставили в положение, что их вынуждены были изгнать из семьи. Мне сложно представить, чтобы все всё забыли и приняли их с распростертыми объятиями, — сказала эксперт.

По мнению Айзенштат, герцог и герцогиня Сассекские вели себя недостойно. Она подчеркнула, что в погоне за деньгами Гарри был готов печатать мемуары, а родственными связями не дорожил.

Ранее эксперт по связям с общественностью Рене Смит назвала пять вещей, которые нужно сделать Меган Маркл ради благосклонности британской публики. По ее словам, ей следует сосредоточиться на благотворительности и публичных «реверансах» королевской семье. Кроме того, Маркл, по мнению эксперта, нужно использовать социальные сети для обмена опытом и мотивацией с общественностью, а также быть открытой по поводу причин своего возвращения в королевство. Помимо этого, Смит считает, что жене принца Гарри нужно больше общаться с прессой.