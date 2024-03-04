Меган Маркл выдвинули пять условий по возвращении в Британию Mirror: в Британии Маркл должна помириться с королевской семьей и вести соцсети

Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Меган Маркл

Жена британского принца Гарри Меган Маркл по возвращении в Великобританию должна сосредоточиться на благотворительности и публичных «реверансах» королевской семье, считает эксперт по связям с общественностью Рене Смит. По ее словам, которые приводит Mirror, герцогине Сассекской ради благосклонности публики в общей сложности нужно сделать пять вещей.

Участие в благотворительной деятельности или инициативах, которые находят отклик у британской общественности, может подчеркнуть ее стремление к положительному воздействию, потенциально смягчая общественное мнение, — отмечает Смит.

По ее словам, также будут полезны публичные жесты примирения и единства с королевской семьей. Кроме того, Маркл, по мнению эксперта, нужно использовать социальные сети для обмена опытом и мотивацией с общественностью, а также быть открытой по поводу причин своего возвращения в королевство. Помимо этого, Смит считает, что жене принца Гарри нужно больше общаться с прессой.

Ранее в СМИ появилась информация, что Меган Маркл планирует в мае вернуться в Великобританию. Последний раз она гостила в Лондоне в сентябре 2022 года во время похорон королевы Елизаветы II.

До этого дети принца Гарри и его супруги Меган Маркл получили фамилию Сассекс. Раньше они носили королевскую фамилию Маунтбаттен-Виндзор. Это связано с коронацией британского короля Карла III, после которой Гарри и Меган получили титулы герцога и герцогини Сассекских.